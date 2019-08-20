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Simbirsoft выпустил мобильное решение для страховых компаний

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Simbirsoft, российский разработчик решений для сферы финансовых услуг, анонсировал решение для быстрого создания мобильных приложений в страховании.

«Мобильный кабинет страхователя» включает в себя: личный кабинет клиента (iOS, Android); административную панель для страховщика; серверную часть.

Интеграция коробочного решения позволяет бизнесу в сжатые сроки и с минимальными рисками выпустить приложение, которое соответствует требованиям рынка. Основные функции приложения: просмотр действующих страховых полисов и графика платежей; знакомство со страховыми продуктами компании, возможность оставить заявку; онлайн-чат с сотрудниками страховой компании; инструкции для клиента в случае возникновения страхового инцидента (например, ДТП) и другие.

«Задача мобильного кабинета страхователя» — обеспечить страховой компании новый цифровой канал взаимодействия с клиентами и платформу для дальнейшего функционального расширения приложения.

«Страховой рынок становится мобильным, по примеру банковского. Мы движемся к онлайн-управлению страховыми продуктами и полисами через смартфон, и у лидеров рынка уже есть такие приложения. Используя наше коробочное решение, страховая компания получает приложение со всеми необходимыми функциями в короткие сроки – от 29 дней – и может развивать их в дальнейшем. Это актуальный инструмент для повышения лояльности пользователей и изменения культуры потребления страховых продуктов», – отметил директор mobile.Simbirsoft Дмитрий Петерсон.

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