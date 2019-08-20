«Ростелеком-солар» получил доступ к репутационной базе Eset Threat Intelligence

«Ростелеком-солар», российский провайдер сервисов и технологий кибербезопасности, и международная антивирусная компания Eset заключили стратегическое соглашение о сотрудничестве. В рамках технологического партнерства «Ростелеком-солар» получил доступ к динамически обновляемой репутационной базе Eset Threat Intelligence, содержащей сотни тысяч наименований актуальных в каждый момент времени вредоносных доменов. Эти данные расширяют возможности центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC в части проактивного выявления угроз информационной безопасности у заказчиков, позволяя блокировать вредоносный трафик и развивающиеся фишинговые атаки.

Eset является одним из самых популярных международных разработчиков антивирусного ПО. Компания располагает более 100 млн точек сбора информации об угрозах по всему миру и агрегирует данные с большинства браузеров. Все это позволяет Eset поддерживать высокий уровень полноты и актуальности информации о вредоносных сайтах, недостижимый при менее масштабном покрытии.

Новая информация об опасных доменах загружается на платформу сбора данных о киберугрозах (Threat Intelligence) Solar JSOC раз в пять минут. Использование этих данных наряду с применением антивирусного ПО другого вендора существенно обогащает репутационную базу Solar JSOC. Благодаря этому заказчики получают оперативную комплексную защиту даже от таких методов компрометации инфраструктуры, которые не фиксируются развернутым у них антивирусом.

«Постоянный сбор и обновление информации об угрозах — стратегическое направление для любого центра мониторинга и реагирования на киберинциденты, поскольку эти обогащенные данные во многом определяют эффективность его работы, — сказал Тимур Ниязов, руководитель направления мониторинга и реагирования на киберугрозы "Ростелеком-солар". — В свое время мы первыми заключили с "ФинЦЕРТ" соглашение об информационном обмене, к которому позже присоединились самые заметные игроки рынка ИБ. Вкупе с собственной аналитикой Solar JSOC это позволило достичь высокого уровня полноты и актуальности данных нашей платформы Threat Intelligence, однако мы постоянно работаем над ее пополнением и стремимся к сотрудничеству с ведущими поставщиками информации об актуальных угрозах. Компания Eset на сегодня обладает крайне насыщенной базой данных о вредоносных доменах, благодаря чему мы получаем более полную картину киберугроз в режиме реального времени».

«Входящие в состав Eset Threat Intelligence потоки данных увеличивают возможность обнаружения угроз и помогают своевременно реагировать на инциденты безопасности. Мы наблюдаем высокий интерес со стороны крупного бизнеса — услугу используют клиенты не только в России, но и в СНГ, — отметил Александр Пирожков, руководитель направления Eset Threat Intelligence. — Мы гордимся тем, что теперь и "Ростелеком-солар" использует наши потоки данных в своей работе. Сотрудничество с таким маститым игроком, одним из первопроходцев в области ИБ-аутсорсинга, подтверждает высокий уровень нашей экспертизы».