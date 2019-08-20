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Разработан проект Концепции для обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотников

Безопасность Госрегулирование Техника

Разработан проект Концепции для обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотников. Документ направлен на повышение уровня безопасности на дорожной сети и является частью комплекса мероприятий федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Проект Концепции опубликован для общественного обсуждения, 21 августа 2019 г. завершится его независимая антикоррупционная экспертиза.

Документ сформирован при взаимодействии Минпромторга России и Минтранса России. Министерство транспорта Российской Федерации приняло активное участие в его разработке. По поручению ведомства ФАУ «РосдорНИИ» как общеотраслевой центр компетенций, созданный для реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в том числе с применением интеллектуальных систем для высокоавтоматизированных транспортных средств, провел работу по подготовке проекта Концепции.

Данные процессы — очередные шаги к цифровизации отрасли. Они направлены на повышение безопасности использования транспортной инфраструктуры, создание на ее основе новых сервисов и услуг для потребителей.

Среди мер, которые окажут серьезное влияние на аварийность, — снижение роли человеческого фактора. Это автомобили, оборудованные различными системами помощи водителю, и высокоавтоматизированные беспилотные транспортные средства.

Для содействия развитию инфраструктуры, обеспечивающей внедрение беспилотного дорожного движения, и выработки общей политики в данной сфере как раз и сформирован проект Концепции.

Документ разработан в соответствии с целями и задачами, установленными указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024». Ключевые принципы концепции: снижение до минимума вероятности возникновения ДТП; обеспечение защиты от вероятных террористических атак, предпринимаемых с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), от кибератак и от намеренной дестабилизации дорожного движения посредством использования ВАТС.

Также в Концепции рассмотрены наиболее важные и резонансные вопросы, в частности, рекомендации по безопасному функционированию высокоавтоматизированных транспортных средств; основные требования к дорожно-транспортной инфраструктуре, необходимой для движения ВАТС; перспективные сферы использования беспилотных и подключенных транспортных средств; социально-экономическая эффективность внедрения высоко- и полностью автоматизированных транспортных средств.

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