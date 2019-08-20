Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов
ИТ-бизнес
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Цифровые процессы
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

МТТ обеспечил связью колл-центры агрегатора такси «Везет»

Телеком Мобильная связь

Федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ приступил к предоставлению услуг исходящей связи для агрегатора такси «Везет».

Контракт с группой «Везет» был заключен в 2019 г. В рамках партнерства МТТ обеспечил связью колл-центры группы «Везет» (входят сервисы заказа такси «Везет», Rutaxi, «Такси Сатурн», Red Taxi) по всей России.

Исходящая связь МТТ позволяет агрегатору из единого окна предоставлять услуги заказа такси своим клиентам: операторы принимают заказы, SMS-оповещения уведомляют клиентов о прибытии такси, техническая поддержка помогает разрешить любые спорные вопросы с пассажирами и водителями. Исходящая связь в сочетании с API-решениями компании также позволяет организовать запись разговоров, сбор статистики по звонкам и получение обратной коммуникации от клиентов.

«Проект по обеспечению связью крупной компании рынка пассажирских перевозок – это достаточно сложная задача, ведь обрабатывается более миллиона звонков день, и агрегатору важны качество и отказоустойчивость коммуникаций между компанией и клиентом, – сказал коммерческий директор МТТ Рамиль Биккужин. – Мы рады, что группа "Везет" выбрала МТТ, и, благодаря нашему партнерству, такая важная для жителей страны услуга, как заказ такси, становится ближе и доступнее для клиентов по всей России».

«Телефония является одним из самых простых и удобных способов вызова такси. Компания вкладывает много ресурсов в настройку этой системы — для быстрой, четкой работы без привязки к интернет-доступу. Поэтому надежный подрядчик услуг исходящей связи — стратегическое партнерство для нас. Мы довольны сотрудничеством с МТТ, постоянное развитие помогает обеим компаниям предоставлять лучшие услуги для своих клиентов», — отметил генеральный директор группы «Везет» Андрей Лукашевич.

Другие материалы рубрики

Власти выпустили методичку, как отбирать мобильники у российских школьников

Умные технологии «Билайн» помогут «Лиза Алерт» быстрее находить пропавших людей

Российские операторы не получат нужных им частот для 5G. Их решено оставить военным

Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона

В России битва титанов: госведомства и «Ростех» с Ротенбергом не могут поделить частоты

Тарифы на сотовую связь в Крыму и Севастополе заморожены

Техника

ZOOM: Как выбрать телевизор

Обзор умной печи REDMOND SkyOven RO-5717S: накормит всю семью

Самые дорогие смартфоны 2019 года

Кинотеатр в кармане: 9 лучших мини-проекторов
Показать еще
Стратегия месяца

Как Пулково превращают в цифровой аэропорт

Леонид Сергеев

генеральный директор аэропорта Пулково

Тема месяца

Обзор: Облачные сервисы 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие поставщики услуг IaaS и SaaS

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии