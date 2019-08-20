МКБ и электронная площадка «ТЭК-торг» договорились о сотрудничестве

«Московский кредитный банк» (МКБ) и электронная торговая площадка «ТЭК-торг» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках данного соглашения участники закупок на «ТЭК-торг» получат возможность использовать финансовые инструменты банка на специальных условиях.

Сотрудничество банка и ЭТП позволит участникам площадки получать решение о возможности финансирования исполненных контрактов в максимально короткие сроки – 1-2 рабочих дня, на основании минимального пакета документов.

«Одной из важнейших наших задач на сегодняшний день является развитие отношений с электронными площадками и переход на электронный документооборот на всех этапах работы по факторингу. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с одной из ведущих российских электронных площадок – "ТЭК-торг"», – сказал директор департамента факторинга МКБ Кирилл Покровский.

ЭТП «ТЭК-торг» – федеральная электронная торговая площадка для проведения государственных закупок по 44-ФЗ, закупок по 223-ФЗ, коммерческих закупок, имущественных торгов, малых закупок. На электронной площадке «ТЭК-торг» размещают свои закупки крупнейшие компании России – «Роснефть», РЖД, группа «Интер РАО», «Газпром бурение» и другие.