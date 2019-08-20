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«Микрон» начинает серийный выпуск корпусированных RFID-меток для маркировки фонарных столбов

Техника

«Микрон» освоил серийный выпуск новых корпусированных RFID-меток углового позиционирования KMS-1 (или S-Tag «Квест») для маркировки фонарных столбов в периметре «умного» города. Конструкция метки обеспечивает широкое распространение РЧ-сигнала и позволяет считать информацию и изменить данные на расстоянии до 14 метров.

Новая радиометка ультравысокочастотного диапазона (УВЧ), разработанная RFID-лабораторией «Микрона» имеет 256-битную память EPC и может хранить данные: уникальный номер опоры, географические координаты, источник электропитания и номер осветительной линии, год ввода в эксплуатацию, информация об обслуживании, характеристики опоры и любые другие данные.

Прочный пластиковый корпус (157х35х26мм) обеспечивает высокий уровень защищенности встроенного чипа от неблагоприятных погодных условий и механических воздействий. Крепить метку можно при помощи стреппинг-лент, металлических лент, стяжек и прочих гибких ленточных средств.

«Благодаря угловой форме корпуса метки возможна идентификация объектов, находящихся на высоте относительно считывателя до 6 метров. Метка предназначена для удаленной идентификации, отслеживания ввода в эксплуатацию и обслуживания объекта с целью принятия оперативных управленческих решений. Данные можно интегрировать в единую информационную базу», - отметил директор по проектам «Микрон» Илья Чистяков.



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