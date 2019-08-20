ЭЛТЕКС запустил в серийное производство преобразователи интерфейсов для решения задач по автоматизации сбора данных

Согласно законопроекту об интеллектуальной системе учета электроэнергии, который был принят Госдумой в первом чтении в ноябре 2017 г., использование «умных» счетчиков станет обязательным с 2020 года. Данное требование подогрело интерес операторов связи, ресурсоснабжающих и управляющих компаний к вопросу установки новых устройств и монетизации дополнительных видов услуг. В связи с этим ЭЛТЕКС разработал и выпустил на рынок комплекс устройств и ПО для обеспечения автоматизированного сбора данных с индивидуальных и общедомовых приборов учета, среди которых преобразователи интерфейсов MD1-CV-RS485A и MD1-CV-RS232A.

Конвертеры предназначены для организации удаленного доступа к приборам учета с цифровым интерфейсом (RS-485, RS-232) через сеть Ethernet. Устройства осуществляют передачу показателей из сети Ethernet в последовательный интерфейс и обратно без изменений, что обеспечивает безопасность передачи информации. Благодаря возможностям интерфейса RS-485, используя один конвертер MD1-CV-RS485, можно опросить до 255 приборов учета, подключенных к общей шине через сплиттеры IPA-S6.

В преобразователях предусмотрены настройки параметров последовательного интерфейса, таких как: скорость передачи, контроль четности, количество информационных битов в посылке и стоповых битов.

К преимуществам конвертеров относятся компактный корпус, простота монтажа, а также наличие выходов +12В и +5В для питания цифровых интерфейсов индивидуальных и общедомовых приборов учета. Преобразователи интерфейсов решают задачи по автоматизации сбора данных и обеспечивают передачу показаний воды, тепла и света на платформу Eltex SC. Также, устройства работают в режиме «TCP сервер» и могут использоваться с другими системами сбора показателей.