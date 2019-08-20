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Более тысячи российских домов стали «умными» благодаря оборудованию «Росэлектроники»

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех совместно с рязанским «Инженерно-производственным объединением» (ИПРО) реализовали более 1000 комплектов оборудования для системы «Умный дом».

Комплект GSM-сигнализации «ИПРО-6» представляет собой систему для контроля за различными аварийными ситуациями в доме или квартире с мобильного телефона с функцией оповещения по SMS. Оборудование в автоматическом режиме контролирует как проводные, так и беспроводные датчики: дыма, утечки газа, температуры, протечки воды, а также датчики вторжения и открытия. При срабатывании датчиков система автоматически включает различные устройства – например, сирену, свет, вентилятор, насос или электрокран для перекрывания воды. Всего аппаратура имеет 4 проводных и 6 беспроводных входов для подключения различных датчиков и дополнительный приемопередатчик с расширенным функционалом, благодаря которому появилась возможность включить в систему радиорозетки или любые другие приборы, оснащенные радиоприемником, и управлять ими через мобильное приложение.

Также «ИПРО-6» имеет встроенный модуль Wi-Fi, который позволяет работать не только по GSM каналу, но и по WI-FI. Розничная цена готовых комплектов в зависимости от комплектации составляет от 7000 до 9800 рублей. Аппаратура поступила в магазины в марте этого года. За время продаж через розничную сеть также было реализовано более 4000 приборов и датчиков для системы «Умный дом».

Производство оборудования ведется на базе АО «Рязанский радиозавод» (входит в концерн «Созвездие» холдинга «Росэлектроника»).

«Сейчас наблюдается повышенной спрос на интеллектуальные системы управления домами. Основными драйверами являются системы управления безопасностью, микроклиматом, видеонаблюдением, контролем доступа и бытовыми приборами. Нам удалось добиться оптимального соотношения цена-качество, а также обеспечить защиту от «незадокументированных» функций за счет использования в аппаратуре отечественных электронных компонентов», - рассказали в «Росэлектронике».

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