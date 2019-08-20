Аналитика Sirena: общий объем услуг, реализованных авиаперевозчиками с помощью EMD, вырос на 75%

По итогам первого полугодия 2019 г. российские авиаперевозчики продолжают демонстрировать интенсивный рост объемов продаж дополнительных услуг. Об этом CNews сообщили в компании «Сирена» (Sirena).

Предоставление персонализированного сервиса, основанного на предпочтениях пассажиров, обеспечивает перевозчикам существенное повышение доходности.

По данным аналитической службы компании «Сирена, за первые шесть месяцев 2019 г. общий объем реализованных платных услуг с использованием EMD (Electronic Miscellaneous Document) вырос на 75% в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. За первое полугодие 2018 г. реализовано 2,48 млн услуг, за первое полугодие 2019 г. – 4,34 млн.

Наибольший рост показали опции: платный выбор места в салоне (+160%), повышение класса обслуживания (+103%) и выбор улучшенного питания (+90%).

Услугой приоритетной регистрации в первом полугодии 2019 г. воспользовалось на 31% пассажиров больше, чем за аналогичный период 2018 г. Рост отмечен в продажах страховок (+26%) и провоза сверхнормативного багажа (+19%).

EMD является современным решением для воздушного транспорта и туристической индустрии в области электронного документооборота, упрощающего все технологические процессы, и одним из наиболее востребованных решений для реализации дополнительных услуг авиакомпаний.