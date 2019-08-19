Softline оценила готовность ИТ-инфраструктуры Eastwind к использованию облачных решений

Softline успешно реализовала консалтинговый проект SAM Cloud Productivity для компании Eastwind. Анализ готовности ИТ-инфраструктуры к использованию облачных технологий и предложения по ее модернизации помогут заказчику сократить расходы за счет оптимизации системы управления программными активами и повысить эффективность бизнес-процессов, отмечают в Softline.

Eastwind («Восточный ветер») поставляет программное обеспечение российским и зарубежным телеком-операторам. Компания является сертифицированным партнером Microsoft. Для повышения конкурентоспособности бизнеса «Восточный ветер» планировал использовать облачные технологии. Чтобы определить степень готовности ИТ-инфраструктуры к их внедрению, оценить эффективность и целесообразность перехода в облако, руководство компании обратилось к Softline, обладающей опытом реализации проектов в сфере Software Asset Management (SAM).

В ходе реализации консалтингового проекта SAM Cloud Productivity специалисты Softline, используя инструмент инвентаризации MAP Tool, собрали данные по программному обеспечению Microsoft, установленному у заказчика. В кратчайшие сроки был проведен расширенный анализ серверных систем и текущего использования ПК как в средах разработки, так и продуктивных средах. Выявлено применение локальной версии Microsoft Office различных выпусков, которое приводило к ошибкам совместимости и увеличивало время на обработку данных. Эксперты Softline рекомендовали заказчику рассмотреть вариант подписки на сервис «Office 365 бизнес премиум». Она позволит получать самые последние версии офисных приложений, а также использовать сервисы, входящие в пакет Office 365. Среди них – платформа для совместной работы Microsoft Teams и решение Exchange Online Protection, предназначенное для защиты корпоративной почты от спама и вредоносных программ. Применение онлайн-аналогов локальных решений повышает эффективность внутренних бизнес-процессов за счет перехода на единую платформу коммуникации Microsoft, считают в Softline.

В рамках проекта SAM Cloud Productivity специалисты Softline оценили возможность модернизации ИТ-инфраструктуры заказчика с помощью облачных технологий. Проведенная работа показала, что 98% устройств парка компьютерной техники и 93% серверов готовы к внедрению облачного сервиса Office 365. Специалисты сформулировали предложения, которые помогут клиенту полностью подготовить ИТ-инфраструктуру к переходу в облако.

Благодаря экспертам Softline заказчик ознакомился с возможностями сервисов, предназначенных для тестирования и разработки в облачной платформе Azure. Они позволяют использовать функциональность, которая недоступна для модели on-premise, получить поддержку и доступ к различным платформам, таким как Linux, Android, iOS в Azure. К примеру, Azure DevTest Labs помогает быстро создавать среды в Azure при минимальных затратах. Для тестирования разрабатываемых приложений можно по шаблонам развернуть среду Windows или Linux, с которой легко проводить масштабируемое нагрузочное тестирование и создавать среды для обучения пользователей.

«После завершения проекта SAM Cloud Productivity наша команда получила знания, которые позволяют организовать ИТ-инфраструктуру с учетом последних продуктов и сервисов Microsoft, а также получить максимальную отдачу от вложений в программное обеспечение. Проект помог нам взглянуть на привычные ИТ-решения под другим углом», – сказал руководитель отдела информационных технологий компании «Восточный ветер» Андрей Павленко.

«Проект SAM Cloud Productivity позволяет выявить проблемные области ИТ-инфраструктуры и разработать рекомендации по их оптимизации. Реализовав все предложения экспертов, компании повысят эффективность бизнес-процессов и существенно укрепят свои позиции на рынке», – отметила ИТ-консультант компании Softline Татьяна Елисеева.