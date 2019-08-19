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Российские технологии разработки бизнес-приложений фирмы «1С» представлены на мировом чемпионате WorldSkills Kazan 2019

Интеграция Бизнес-приложения

Компания «1С» стала единственным российским поставщиком тиражных информационных технологий для WorldSkills Kazan 2019. Компания предоставила среду разработки бизнес-приложений «1C:Предприятие» для соревнований программистов по компетенции IT Software Solutions for Business - с участием конкурсантов и экспертов из десяти стран. Таким образом, впервые разработки российской ИТ-компании представлены на мировом чемпионате профессионалов.

Фирма «1С» также является главным спонсоров компетенций IT Network Systems Administration и IT Software Solutions for Business и предоставила оборудование и программное обеспечение для 21 компетенции ИТ-блока и FutureSkill.

В рамках чемпионата фирма «1С» представит ряд программ и акций для школьников, преподавателей ИТ-дисциплин и руководителей учебных заведений. Спрос на ИТ-специалистов во всем мире продолжает расти, и сотрудничество с профессиональными и образовательными ИТ-сообществами является важным элементом стратегии компании.

Подготовка специалистов и качественное техническое образование (TVET) является ключевым фактором развития ИТ-индустрии. Стандарты WorldSkills, которые устанавливают требования к знаниям, навыкам и умениям разработчиков софта для бизнеса, транслируют в индустрию лучшие международные практики и рекомендации. Именно поэтому фирма «1С» с 2016 г. является постоянным партнером WorldSkills Russia. С 2018 г. фирма «1С» также признает результаты профессиональной оценки Skill Passport присвоением индустриальной квалификации «1С:Junior».

Основатель и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев отметил, что сотрудничество с WorldSkills International и WorldSkills Russia позволяет существенно повысить практико-ориентированность подготовки и развития молодых специалистов в ИТ индустрии.

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