Программный комплекс «Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура» включен в реестр программ для ЭВМ

Программный комплекс «Security Vision Критическая Информационная Инфраструктура» (Security Vision КИИ), созданный компанией «Интеллектуальная безопасность», успешно прошел регистрацию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

Security Vision КИИ – программный продукт, который предназначен для автоматизации процесса категорирования и обеспечения безопасности объектов критической информационной инфраструктуры в соответствии с законодательными и нормативными требованиями. Security Vision КИИ построен на базе графического конструктора рабочих процессов, который дает Заказчику возможность адаптировать базовые процедуры продукта под свои уникальные внутренние бизнес-процессы.

Security Vision КИИ является инструментом обеспечения соответствия требованиям 187-ФЗ, позволяя решить такие задачи, как автоматизация процесса выявления объектов КИИ, автоматизация процесса категорирования объектов КИИ (реализация методики категорирования, формирование частных моделей угроз) и автоматизация процесса анализа соответствия требованиям законодательных и нормативных РФ в части обеспечения безопасности объектов КИИ. Также в список задач входит автоматизация процессов формирования отчетности и сведений о составе системы безопасности обеспечения безопасности значимых объектов, необходимых для предоставления регулятору.

«Обеспечение защищенного и устойчивого функционирования субъектов критической информационной структуры – важнейшая социально значимая задача. Security Vision КИИ станет эффективным инструментом ее решения и позволит субъектам КИИ осуществлять свою деятельность в полном соответствии с требованиями 187-ФЗ “О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ”», – отметил генеральный директор компании «Интеллектуальная безопасность» Руслан Рахметов.