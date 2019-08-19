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МГТС готовит сеть к 5G

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МГТС одной из первых в России начала тестирование сетевых коммутаторов типа whitebox, предусматривающих использование сетевых операционных систем, не связанных с поставщиками аппаратной части сети, применение которых позволит ответить на требования стандарта 5G к скоростям и объемам передачи данных без значительных затрат на модернизацию сети. В тестировании МГТС принимают участие зарубежные и отечественные поставщики whitebox-коммутаторов и программного обеспечения.

В whitebox-модели, в отличие от традиционной, где один и тот же вендор поставляет и оборудование, и программное обеспечение, поставщиком программной оболочки является один производитель, аппаратной платформы – другой. Самостоятельный выбор основного функционала оборудования упрощает его модернизацию, позволяет быстрее внедрять новые сервисы, снизить капитальные и операционные расходы и сократить сроки окупаемости проектов. Whitebox-модель работает по принципу модульности, что позволяет включать в программное обеспечение только необходимые функции, не переплачивая за неиспользуемый предустановленный функционал от вендора.

Для телеком-операторов whitebox-системы становятся актуальнее в связи с ожидаемым внедрением стандарта 5G, который вызовет многократный рост объемов данных. Чтобы обеспечить бесперебойную передачу больших массивов данных в Москве и Подмосковье, МГТС должна будет значительно расширить портовую емкость оборудования и увеличить число высокоскоростных интерфейсов, что может стать возможным благодаря переходу на экономичную и гибкую whitebox-модель.

Тесты будут завершены к концу 2019 г.. Если результаты тестирования будут успешными, то МГТС рассмотрит возможность использования whitebox-коммутаторов уже в ближайшее время в Московской области, где сейчас сосредоточено основное строительство сети GPON.

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