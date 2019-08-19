Cloud4Y предоставил Positive Technologies корпоративную почту

Российский облачный провайдер Cloud4Y предоставил Positive Technologies корпоративную почту.



Positive Technologies требовался быстрый почтовый сервер с возможностью самостоятельной настройки учетных записей. Подходящие условия предложил корпоративный облачный провайдер Cloud4Y.

Технические специалисты Cloud4Y с нуля создали платформу, подготовили сервер, настроили лицензии Microsoft Exchange Server и предоставили Positive Technologies полностью настроенную систему. В результате ИТ-компания получила под свое управление почтовый сервер, объединив почту всех своих сотрудников.



Компания настроила почтовый сервер под свои нужды, обеспечив сотрудников из разных городов и стран инструментом для работы. Возможность быстрой синхронизации контактов, календаря и почты с любыми мобильными устройствами без лишних проволочек позволила ускорить ряд внутренних бизнес-процессов и коммуникацию между сотрудниками в целом.

Международная ИТ-компания Positive Technologies 17 лет работает на рынке систем анализа защищенности и соответствия стандартам, а также защиты веб-приложений. Производимое ПО сертифицировано ФСТЭК России и Минобороны России, а также успешно зарекомендовало себя в Европе и Азии. У компании есть представительства в России, Чехии, Великобритании. Среди клиентов — такие организации, как Cisco, Google, Honeywell, Huawei, Microsoft, Oracle, SAP.