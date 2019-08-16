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Xiaomi объявила российский старт продаж смартфона Mi A3. Цены

Техника

Xiaomi официально объявила о российском старте продаж Mi A3 и специальных акциях. Компания сделала анонс в рамках фестиваля музыки и технологий Alfa Future People, который пройдет с 16 по 18 августа в Нижегородской области.

Xiaomi также объявила об официальном старте продаж трех экосистемных продуктов: беспроводных наушников Mi True Wireless Earbuds, портативного аккумулятора Mi Powerbank 3 с емкостью 20 000 мАч и беспроводного пылесоса Mi Handheld Vacuum Cleaner.

При покупке смартфона в официальном онлайн-магазине Mi.com, в сети официальных магазинов Mi Store и у других розничных партнеров покупатели могут получить в подарок беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones. Стоимость версии Mi A3 с 4 ГБ + 64 ГБ составляет 16 990 рублей, версии с 4 ГБ + 128 ГБ – 18 990 рублей.

Mi Handheld Vacuum Cleaner появится в продаже 2 сентября по цене 17 990 рублей в розничной сети DNS. Позднее продукт можно будет приобрести в официальном онлайн-магазине Mi.com, в сети официальных магазинов Mi Store и у других розничных партнеров. Mi Powerbank 3 поступит в продажу в ближайшее время по цене 2990 рублей в официальном онлайн-магазине Mi.com, в сети официальных магазинов Mi Store, в AliExpress Tmall, «МВидео» и у других розничных партнеров. Наушники Mi True Wireless Earbuds можно приобрести по цене 3990 рублей. Продукт доступен уже сейчас в магазинах DNS и Wildberries, в скором времени он появится у других розничных партнеров.



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