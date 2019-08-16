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В «Связном» назначен старший вице-президента по финансам

Бизнес Кадры

«Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») объявил о назначении Дмитрия Гульцева на должность старшего вице-президента по финансам.

Дмитрий имеет 19-летний опыт работы в международных компаниях. До прихода в «Связной» занимал должность финансового директора группы «Русский Стандарт», ряд управленческих должностей в компании Heineken, где успешно реализовал крупные проекты в коммерческой и производственной функциях, а также участвовал в развитии компании DPD Russia.

Первоочередными задачами Дмитрия Гульцева в новой должности в компании «Связной» станут разработка и реализация финансовой стратегии, оптимизация процессов в сфере экономики и финансов.

«Я рад присоединиться к сильной команде «Связного» и стать частью крупнейшего российского ритейлера в сфере технологий. Впереди много вызовов и амбициозных задач, реализация которых укрепит лидерские позиции Компании на рынке и откроет новые векторы для развития», — сказал Дмитрий Гульцев.

Дмитрий Мильштейн, который с 2009 года занимал должность финансового директора компании «Евросеть», а затем с 2018 года должность старшего вице-президента объединённой компании «Связной | Евросеть», покидает компанию. За время работы Дмитрий реализовал множество проектов, в том числе финансовую интеграцию двух крупнейших российских ритейлеров «Связной» и «Евросеть».

«10 лет жизни с компанией — это большая история, которая стала важным этапом в моей жизни. Я очень люблю свою работу, и все те проекты, которые были реализованы, дали мне колоссальный опыт. Но нужно двигаться дальше, ведь карьера, как и жизнь, — это непрерывное развитие и новые цели», — отметил Дмитрий Мильштейн.

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