«Крок» создала экологичное digital-пространство для сотрудников ОТП Банка

ОТП Банк оснастил новый московский офис современными мультимедийными технологиями, чтобы по-новому выстраивать корпоративные коммуникации в digital-среде. Проект реализовала ИТ-компания «Крок» за два месяца.

Дизайн нового офиса ОТП Банка основан на идее инноваций, удобства и экологичности. Пространство представляет собой open-space с большим количеством переговорных комнат, зонами для agile-команд, коллаборации, лаунж-зонами. Каждое помещение оснащено комплексом удобных и простых в использовании аудиовизуальных решений для совместной работы. Специалисты «Крок» построили в офисе ОТП Банка несколько типов медиасистем, а также расширили возможности системы видеоконференцсвязи (ВКС) и внутренних коммуникаций (Digital Signage).

«Динамичная цифровая среда, в которой мы живем, влияет и на организацию офисного взаимодействия. Постепенно размывается понятие «рабочего места». Сегодня сотрудники настолько мобильны, что могут собирать встречи и принимать решения буквально на ходу. И наш умный офис помогает продуктивно выстраивать рабочие процессы», — сказал Кирилл Дремач, заместитель председателя правления ОТП Банка.

Кабинеты руководителей и VIP-переговорные оснащены централизованной системой управления мультимедийным оборудованием и управляются с помощью touch-панелей. В рабочих зонах офиса установлены беспроводная система презентаций и интерактивные дисплеи. Это позволяет мгновенно передавать контент со своего личного телефона, планшета, ноутбука на общий экран и коллективно работать с информацией. С помощью интерактивного дисплея можно в режиме онлайн получать документы, графики и презентации, созданные на общем экране.

Система бронирования переговорных комнат упрощает поиск помещений с учетом необходимых параметров: площади, наличия систем ВКС и аудиоконференций, проекционного оборудования, интерактивных экранов. Полное расписание встреч отображается на специальном мультимедийном экране рядом с каждой переговорной комнатой. Все это ускоряет принятие решений и делает работу сотрудников банка более удобной.

«Более быстрый вывод на рынок продуктов и услуг, жесткая конкурентная среда требуют внедрения в бизнес-процессы новых ИТ-инструментов для коммуникации в реальном времени. Именно поэтому многие компании создают технологичные офисные пространства. Мы ежегодно реализуем несколько десятков крупных проектов по трансформации офисов ведущих российских и зарубежных заказчиков», — отметил Дмитрий Шабанов, руководитель направления аудиовизуальных комплексов ИТ-компании «Крок».