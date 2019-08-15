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Выручка «Сберсервиса» за I полугодие 2019 выросла на 30%

Бизнес Финансовые результаты

«Сберсервис» представил итоги работы в I полугодии 2019 г. По результатам деятельности компании выручка выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила более 6 млрд рублей. Объем прибыли увеличился до 231 млн рублей, что на 24% больше общего итогового результата 2018 года.

Существенное влияние на результаты оказали трансформационные изменения в компании, которые позволили увеличить в два раза по сравнению с планом внешние продажи, а также внедрение новых универсальных сервисов.

«Мы оптимизировали операционные расходы компании: определили новые подходы к работе складов в ремонтных цехах, сократили издержки за счет введения цифровых решений, обеспечивающих оперативность обработки заявок, что положительно повлияло на уровень удовлетворенности клиентов, - сказал генеральный директор «Сберсервиса» Алексей Евтушенко. – В первом полугодии мы пересмотрели подходы к оказанию сервисных услуг, в первую очередь через профессиональное развитие инженеров, наращивание их компетенций. Курс на универсализацию и расширение квалификации инженеров уже сейчас позволили объединить однотипные заявки и оказывать полноценную услугу за один выезд, а не за два, как это было раньше. Мы разработали и вводим новую систему мотивации, в которой предусмотрено большее поощрение высококвалифицированных инженеров широкого профиля».

В первом полугодии компания нарастила численность инженерного состава на 821 штатную единицу до 7 380 человек. Основной набор - более 30% от общего числа принятых сотрудников производился в подразделения Москвы и МО.

Наряду с реформированием бизнеса, «Сберсервис» разработал новый фирменный стиль. Как поясняют в компании, логотипу добавили динамики, его начертание узнаваемым фирменным шрифтом обеспечивает лаконичность и простоту восприятия, а выбранные цвета символизируют устойчивость. В ближайшее время в корпоративных цветах будет изготовлена и форменная одежда, которую до конца года получат все инженеры компании.

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