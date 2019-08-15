«Витте консалтинг» стал исключительным правообладателем товарного знака платформы по управлению данными «Цифровой алфавит»

В результате экспертизы Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ФИПС) Роспатента принято решение о государственной регистрации товарного знака «Цифровой алфавит», исключительным правообладателем которого стала компания «Витте консалтинг». Об этом CNews сообщили в пресс-службе «Витте консалтинг» (группа «Айтеко»).

Согласно статье 1477 Гражданского кодекса РФ, понятие товарный знак служит для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, а знак обслуживания – для индивидуализации выполняемых работ или оказываемых ими услуг.

Заявленное от «Витте консалтинг» обозначение «Цифровой алфавит» и альтернативное наименование “Digital Alphabet” признаны соответствующими условиям государственной регистрации в качестве товарного знака, охраноспособного по классам МКТУ 09, 35, 42, и внесены в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания под №720387 и №720388 от 16 июля 2019 г.

«Выбирая название и логотип для цифровой платформы, мы обратились к истокам и творчески переосмыслили славянский буквенно-цифровой алфавит. Буква “аз”, обозначающая единицу и обведенная сверху и снизу квадратными скобками, называлась “колодой” и в системе счисления наших предков соответствовала ста миллионам в малом счете и 1049 – в великом. На этом “великий счет” прерывался, “и более сего несть человеческому уму разумевати”, как говорилось в одной из славянских рукописей, ведь дальше начиналась тьма тьмущая – неисчислимое множество», – отметил Алексей Заславский, директор департамента компании «Витте консалтинг».

Предназначенная для реализации сервисов эффективной обработки, хранения и представления данных, платформа «Цифровой алфавит» реализована на базе собственных разработок команды «Витте консалтинг» и компонентов с открытым исходным кодом. Позволяющая отталкиваться от производственных и бизнес-процессов заказчика платформа развивается и продвигается на рынок как универсальная система управления данными. «Цифровой алфавит», изначально создаваемый как высоконагруженная платформа, использует событийно-ориентированную парадигму одновременной работы со множеством источников и потребителей данных, осуществляя обработку, анализ, визуализацию данных различных типов и управление ими.

Все основные процессы и компоненты реализованы на основе математической модели параллельных вычислений, строящейся вокруг понятия актора. На базе платформы можно создавать профильные приложения и отраслевые решения с реализацией любых алгоритмов обработки данных и с подключением дополнительных компонентов: инструментов аналитики и машинного обучения, специализированных баз данных, потоковых обработчиков, внешних сервисов.

В начале 2019 г. «Цифровой алфавит» в качестве российской программы для ЭВМ был включен в Единый реестр отечественного ПО (приказом Минкомсвязи РФ №63 от 22 февраля 2019 г. под №5143) в классах информационных систем для решения специфических отраслевых задач и систем сбора, хранения, обработки, анализа, моделирования и визуализации массивов данных. Следующим логическим шагом по закреплению правоохранной индивидуализации решения стала регистрация его товарного знака.

«Регистрацией товарного знака "Цифрового алфавита" мы преследуем несколько целей, в том числе, обезопасить его от копирования и оградить себя, занимающихся разработками на высококонкурентном рынке, от гипотетических рисков нарушения исключительных прав других правообладателей. А, помимо этого, – извлечь дополнительную выгоду за счет юридически корректного использования принадлежащих «Витте Консалтинг» решений, грамотно реализовав права на этот нематериальный актив в интересах заказчиков, которые могут быть уверены в высокой правовой защищенности предлагаемых нами продуктов и решений, их эффективности, надежности и безопасности», – сказал Алексей Заславский.