«Связной» назначил фронтмена группы Little Big креативным директором

«Связной» (объединяет магазины под брендами «Связной» и «Евросеть») объявил о назначении нового креативного директора. Им стал Илья Прусикин – лидер группы Little Big.

Идея пригласить музыканта на руководящую позицию оказалась ситуативной и появилась у руководства «Связного» после публикации нового выпуска «Трэш лото» на Youtube-канале «Кликклак» – продакшен студии, которой принадлежит авторство клипов группы Little Big. В нем Ильич проиграл спор, и по его итогам он должен был устроиться на официальную работу. Для Ильича работа в «Связном» станет первой официальной записью в трудовой книжке.

В «Связном» считают, что именно Ильич тот лидер, который понимает покупателей и поможет компании делать лучшие на рынке предложения самых актуальных товаров.

Оксана Гуськова, генеральный директор «Связного», сказала: «Мы давно искали подходящего кандидата на должность креативного директора. И когда мы узнали, что Ильич в поиске работы, сомнений не было, что он идеально справится с этой ролью».

На позиции креативного директора Илья Прусикин будет отвечать за разработку и реализацию рекламных кампаний, запуск собственных продуктов «Связного» и поддержание имиджа высокотехнологичного ритейлера.

Илья Прусикин, креативный директор «Связного», сказал: «Я и думать не думал, что после выпуска "Трэш лото" мне поступит столько предложений. Но "Связной" всех опередил. Весь прикол в том, что я реально устроился с настоящей записью, в настоящей трудовой книжке. Мне пока сложно разобраться в происходящем, но интересно. Когда я узнал, что у "Связного" 5 тыс. магазинов и 25 тыс. сотрудников, подумал, что наши корпоративы будут огонь. Конечно, в плане бизнеса у меня тоже есть пара идей – и о них я скоро готов буду рассказать».

Назначение не помешает концертной деятельности Прусикина: гастроли группы Little Big состоятся по запланированному расписанию.