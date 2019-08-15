Sony представила беспроводные наушники WF-1000XM3 с функцией активного шумоподавления. Цена

Sony показала свою новую модель полностью беспроводных наушников с функцией активного шумоподавления в Москве. Гости презентации смогли на собственном опыте оценить качество звучания новинки, основным преимуществом которой является система шумоподавления, встроенная в компактный и легкий корпус беспроводных наушников.

Продажи WF-1000XM3 в России стартуют с 15 августа 2019 г. Стоимость наушников – от 17990 руб.

В наушниках WF-1000XM3 с технологией Dual Noise Sensor новый шумоподавляющий HD-процессор QN1e обеспечивает улавливание и подавление шума. Технология Dual Noise Sensor и наличие как внутреннего, так и внешнего микрофона снаружи чаши наушников позволяют уловить максимум посторонних шумов из окружающего пространства. Шумоподавляющий HD-процессор QN1e обрабатывает посторонние шумы. Процессор генерирует инвертированную звуковую волну, которая полностью нейтрализует внешний шум. Новый процессор позволяет не только подавить больше шумов на всех частотах, но и потребляет меньше энергии. Любые посторонние звуки — от гула в самолете до шума городских улиц — полностью заглушаются.

Новые беспроводные наушники Sony WF-1000XM3

В наушниках WF-1000XM3 обработка аудиосигнала 24 бит и DAC с усилителем обеспечивают высокое качество звука с шумоподавляющим процессором QN1e. Система Digital Sound Enhancement Engine HX (DSEE HX) улучшает качество звука из сжатых форматов, включая MP3, приближая его к качеству аудио высокого разрешения.

Полностью беспроводная конструкция наушников WF-1000XM3 позволяет двигаться, не задумываясь о проводах. Компактная и легкая модель WF-1000XM3 оснащена новейшим чипом Bluetooth. Он позволяет одновременно передавать звук сразу на левый и правый наушники, в отличие от традиционной передачи Bluetooth сначала на левый, а затем на правый наушник. Новое улучшенное устройство антенны повышает качество соединения, так что ничто не помешает вам слушать музыку. Уменьшенное время задержки аудиосигнала позволит насладиться фильмом на подключаемом устройстве.

Эргономичная конструкция с тремя точками опоры и прорезиненная поверхность некоторых элементов создают комфортную и стабильную посадку наушников. Кроме того, в комплекте идет набор из семи различных амбушюр.

Низкий уровень энергопотребления шумоподавляющего процессора QN1e повышает время автономной работы и прослушивания музыки. Наушники WF-1000XM3 работают до 24 часов с включенным шумоподавлением. Благодаря функциональному чехлу с функцией подзарядки на ходу наушники работают шесть часов и могут подзаряжаться от чехла три раза. С технологией быстрой зарядки за 10 минут наушники заряжаются на 90 минут работы.

Режим Quick Attention позволяет общаться, не снимая наушников. Касанием сенсорной панели на левом наушнике можно снизить громкость и услышать окружающие звуки. Гибкая настройка сенсорной панели позволяет включать, приостанавливать воспроизведение, переключать треки и вызывать голосового помощника одним касанием. Функция Wearing Detection останавливает воспроизведение, если вы снимаете один наушник, и включает воспроизведение, когда вы надеваете наушники обратно.

С Google Assistant можно управлять наушниками при помощи голосовых команд. Наушники совместимы с приложением Sony | Headphones Connect, в котором можно настроить звук, шумоподавление, жесты для сенсорного управления и другие функции.