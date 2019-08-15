«Системный софт» построил для «Борлас» систему корпоративной почты

«Системный софт» завершила проект по миграции корпоративной почты «Борлас» на гибридную систему Microsoft Exchange. Использование Exchange Online позволит компании сфокусироваться на решении основных бизнес-задач, а обслуживание базовых коммуникационных сервисов доверить надежным провайдерам.

Решение о старте проекта было принято в связи с тем, что в начале следующего года почтовое решение Microsoft Exchange Server 2010 будет снято производителем с поддержки. Чтобы обновить отказоустойчивую систему исключительно в локальном варианте, компании понадобились бы значительные инвестиции в оборудование. При этом, требовалось обеспечить минимальное время простоя в работе корпоративной почты в течение всего проекта миграции и отсутствие потерянных писем (ящиков) после миграции, а также провести обучение для ИТ-специалистов «Борлас» по администрированию новой системы.

«Системный софт» предложил произвести миграцию существующей почтовой системы на гибридную. В рамках проекта, с марта по июль 2019 года, специалисты компании обследовали и подготовили ИТ-инфраструктуру к началу проекта, затем синхронизировали старую почтовую систему Exchange Server 2010 с Exchange Server 2016. В финальной стадии эксперты «Системного софта» выполнили миграцию почтовых ящиков с Exchange Server 2016 в Exchange Online.

«Миграция любой ИТ-системы процесс непростой. А когда система "живая" – коммуникационная, нюансов становится еще больше. Очень многое зависит от подготовительной работы: планирования архитектуры, установки обновлений, проверки соответствия рекомендуемым техническим требованиям. Нашим приоритетом в этом проекте была "бесшовность", минимизация простоя электронной почты в момент переноса старых сообщений и переключения сервисов. Мы создали для "Борлас" гибридную систему Exchange, потому что такое комплексное решение является максимально надежным и гибким, с точки зрения, масштабирования и управления», – сказал Тимур Бадретдинов, руководитель направления Microsoft в компании «Системный софт».

По результатам проекта учетные записи Active Directory синхронизированы с Azure Active Directory, активирован и настроен сервис Exchange Online, почтовые ящики перенесены из Exchange Server 2010 в Exchange Online, настроено сосуществование Exchange Server 2016 и Exchange Online, а также получение и отправка сообщений с почтовых ящиков в Exchange Online. На данный момент, систему уже используют более 300 сотрудников компании.

«Интеграция нового корпоративного сервиса позволила группе "Борлас" создать современную информационную среду, обеспечивающую непрерывность и безопасность бизнес-процессов компании. Благодаря квалифицированным специалистам компании "Системный софт", мы не просто выбрали подходящий программный продукт, но и смогли в оперативном режиме перейти на новую гибридную систему Exchange, сократив при этом для компании стоимость владения ИТ-инфраструктурой», – отметил Владимир Соколов, руководитель ИТ-департамента группы «Борлас».