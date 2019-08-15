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Спецпроекты

Правительство утвердило бесшовный переход к обязательной маркировке лекарств

ИТ в госсекторе

После начала обязательной маркировки лекарств участникам пилотного проекта не придется повторно регистрироваться в системе мониторинга (ИС МДЛП). Их регистрационные данные после завершения эксперимента будут автоматически перенесены на «боевой» ресурс. Это закреплено Постановлением Правительства РФ №1027 от 7 августа 2019 года.

«Инициатива по возможности бесшовного перехода из пилота в режим обязательной маркировки принадлежит фармпроизводителям. Мы изначально это поддерживали и готовы технически реализовать принятое решение. Данным постановлением регулятор, безусловно, добавил эффективности в процесс внедрения маркировки лекарственных препаратов», - отметил генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов.

Если представленные в рамках эксперимента сведения не отвечают требованиям системы или утратили актуальность, то их можно будет обновить, а недостающие или актуальные документы предоставить в Федеральную Службу по надзору в сфере здравоохранения.

«Пользователям не придется повторно вносить сведения, предоставленные до 31 декабря 2019 года в рамках пилота. Переход на промышленный контур будет бесшовным. А тем, кто еще не регистрировался, не стоит ждать официального старта маркировки, можно и нужно регистрироваться и вносить данные о выпускаемых препаратах уже сейчас», - сказал Сергей Холкин, руководитель направления «Фарма» оператора маркировки Центра развития перспективных технологий.

Опубликованный документ дополнил Постановлением Правительства РФ №62 от 24 января 2017 года о старте эксперимента по маркировке на фармрынке.

Эксперимент по маркировке лекарств проводится с 1 февраля 2017 года. Сейчас в системе зарегистрировано более 22 тысяч участников, промаркировано 25,6 млн упаковок.



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