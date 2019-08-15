МТС запустила услугу страхования бывших в употреблении смартфонов

МТС сообщила о запуске услуги страхования бывших в употреблении смартфонов.

Покупатели могут выбрать один из трех продуктов страхования.

«Дополнительное сервисное обслуживание» продлевает гарантию на один год и защищает от перепадов напряжения электричества в течение срока гарантии от производителей. Стоимость полиса от 355 руб.

«Защита покупки» страхует от кражи, стихийных бедствий, пожара, последствий при аварии систем водоснабжения. Страховка действует один год на всей территории России. Стоимость полиса от 1529 руб.

«Комплексная защита покупки» включает в себя страховку от кражи, стихийных бедствий, пожара, залива и механических повреждений корпуса. Страховая компания в кратчайшие сроки выплатит компенсацию за любой из этих рисков. Услуга действует один год на всей территории России. Стоимость полиса — от 3050 руб.