Безопасность
Почему лидеры рынка выбирают SD-WAN
Инфраструктура
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Интеграция
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

«Лаборатория Касперского» открывает центр прозрачности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Безопасность Стратегия безопасности

«Лаборатория Касперского» объявила об открытии центра прозрачности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Новый центр прозрачности, третий по счету и первый в Азиатско-Тихоокеанском регионе, расположился в Киберджайе — «Силиконовой долине» Малайзии и городе-спутнике Куала-Лумпура. Первых гостей он примет в начале 2020 г. В открытии нового центра участие принимало агентство Cybersecurity Malaysia.

Как и в Цюрихе и Мадриде, центр прозрачности в Киберджайе предоставит доверенным партнерам и правительственным организациям возможность проверить исходный код продуктов компании, в том числе флагманских решений Kaspersky Internet Security, Kaspersky Security для бизнеса и консоли управления Kaspersky Security Center. Кроме того, гости центра смогут изучить документацию по разработке ПО и принципам обработки данных в специально созданной для этого безопасной и удобной среде.

В центре прозрачности предоставляется доступ к решениям и сервисам; обновлениям антивирусных баз; потокам данных, получаемых продуктами «Лаборатории Касперского» через облачный сервис Kaspersky Security Network (KSN); а также возможность изучить, каким образом в компании организованы процессы анализа киберугроз и тестирования защищенности приложений.

Структура создана в рамках глобальной инициативы «Лаборатории Касперского» по информационной открытости — масштабного проекта, анонсированного в октябре 2017 г. Эта инициатива представляет собой набор мер, принимаемых для удовлетворения растущего интереса партнеров и правительственных организаций к тому, как работают продукты и технологии «Лаборатории Касперского».

Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», сказал: «Для меня этот визит — приятный повод приехать в Куала-Лумпур, прекрасный город и один из важнейших мегаполисов Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы открываем здесь новый центр прозрачности, чтобы наши клиенты и правительственные организации могли убедиться в том, что наши продукты абсолютно надежны и обеспечивают высочайший уровень защиты. Это важный рубеж в реализации нашей глобальной инициативы по информационной открытости».

«Мы рады запустить новый центр прозрачности, чтобы дать возможность пользователям, работающим в этом регионе, изучить сервисы и возможности технологий "Лаборатории Касперского". Благодаря поддержке агентства Cybersecurity Malaysia этот центр разместился в будущем хабе кибербезопасности в Киберджайе. Мы благодарны агентству за доверие и помощь. Наше взаимодействие является ярким примером того, как частные компании и государственные организации могут объединять усилия, чтобы обеспечить максимально высокий уровень защиты от киберпреступлений», — отметил Штефан Ноймайер, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«"Лаборатория Касперского" переедет в новое здание в Киберджайе в этом году, и мы очень рады, что ее первый центр прозрачности в Азии открылся именно в Малайзии. Поскольку киберугрозы у нас в стране и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжают эволюционировать, мы полагаем, что частные компании и правительственные агентства должны выстраивать доверенное сотрудничество. Готовность "Лаборатории Касперского" показать, как происходит процесс обработки данных, свидетельствует о том, что ей нечего скрывать. Компания будет делиться своей экспертизой и знаниями, и это пойдет на пользу всей индустрии кибербезопасности в Малайзии. Мы надеемся, что наше партнерство станет примером для других стран и частных компаний и что мы сможем установить новые высокие стандарты открытости и прозрачности для нашей отрасли», — сказал Дато д-р Хаджи Амирудин Абдул Вахаб, генеральный директор агентства Cybersecurity Malaysia.

В рамках глобальной инициативы по информационной открытости «Лаборатория Касперского» уже сделала следующие шаги: начала переносить данные, которые европейские пользователи добровольно предоставляют через Kaspersky Security Network, и инфраструктуру по их обработке и хранению из России в Швейцарию. Этот процесс планируется завершить к концу 2019 г; открыла два центра прозрачности в Европе: в Цюрихе в ноябре 2018 г. и в Мадриде в июне 2019 г.; успешно прошла аудит по контрольным процедурам в сервисных организациях — Service Organization Control for Service Organizations (SOC 2) Type 1. Финальный отчет, опубликованный одной из компаний «Большой четверки», подтверждает, что процесс разработки и выпуска правил распознавания угроз (антивирусных баз) защищен от неавторизованного вмешательства благодаря сильным механизмам контроля безопасности; продолжает совершенствовать программу поиска уязвимостей bug bounty. С тех пор как было объявлено о повышении вознаграждения в рамках этой программы, «Лаборатория Касперского» исправила 66 уязвимостей, найденных сторонними исследователями, и выплатила им в совокупности почти $45 тыс. Кроме того, «Лаборатория Касперского» поддерживает проект Disclose.io, который представляет собой безопасную площадку (SafeHarbor) для исследователей уязвимостей, обеспокоенных негативными юридическими последствиями своих раскрытий.

Другие материалы рубрики

Хакеры взломали форум своих 320 тыс. конкурентов и выложили в открытый доступ их переписку с заказчиками

40% серверов по всему миру легко вывести из строя из-за «дыр» в протоколе HTTP/2

РЖД будут строить в России квантовые сети с шифрованием данных

Amazon научила ИИ распознавать человеческий страх, чтобы получить $950 миллионов

Россиянин трижды поджигал офис Роскомнадзора из-за блокировок

ВМС США избавляются от сенсорных экранов на кораблях. Из-за них погибли 10 моряков

Техника

Кинотеатр в кармане: 9 лучших мини-проекторов

Обзор умного дома REDMOND: Алиса, включи всё!

Акустика для ПК и ноутбуков: выбор ZOOM

Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно
Показать еще
Стратегия месяца

Как Пулково превращают в цифровой аэропорт

Леонид Сергеев

генеральный директор компании «Воздушные Ворота Северной Столицы»

Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии