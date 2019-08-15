«Лаборатория Касперского» открывает центр прозрачности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

«Лаборатория Касперского» объявила об открытии центра прозрачности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Новый центр прозрачности, третий по счету и первый в Азиатско-Тихоокеанском регионе, расположился в Киберджайе — «Силиконовой долине» Малайзии и городе-спутнике Куала-Лумпура. Первых гостей он примет в начале 2020 г. В открытии нового центра участие принимало агентство Cybersecurity Malaysia.

Как и в Цюрихе и Мадриде, центр прозрачности в Киберджайе предоставит доверенным партнерам и правительственным организациям возможность проверить исходный код продуктов компании, в том числе флагманских решений Kaspersky Internet Security, Kaspersky Security для бизнеса и консоли управления Kaspersky Security Center. Кроме того, гости центра смогут изучить документацию по разработке ПО и принципам обработки данных в специально созданной для этого безопасной и удобной среде.

В центре прозрачности предоставляется доступ к решениям и сервисам; обновлениям антивирусных баз; потокам данных, получаемых продуктами «Лаборатории Касперского» через облачный сервис Kaspersky Security Network (KSN); а также возможность изучить, каким образом в компании организованы процессы анализа киберугроз и тестирования защищенности приложений.

Структура создана в рамках глобальной инициативы «Лаборатории Касперского» по информационной открытости — масштабного проекта, анонсированного в октябре 2017 г. Эта инициатива представляет собой набор мер, принимаемых для удовлетворения растущего интереса партнеров и правительственных организаций к тому, как работают продукты и технологии «Лаборатории Касперского».

Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», сказал: «Для меня этот визит — приятный повод приехать в Куала-Лумпур, прекрасный город и один из важнейших мегаполисов Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы открываем здесь новый центр прозрачности, чтобы наши клиенты и правительственные организации могли убедиться в том, что наши продукты абсолютно надежны и обеспечивают высочайший уровень защиты. Это важный рубеж в реализации нашей глобальной инициативы по информационной открытости».

«Мы рады запустить новый центр прозрачности, чтобы дать возможность пользователям, работающим в этом регионе, изучить сервисы и возможности технологий "Лаборатории Касперского". Благодаря поддержке агентства Cybersecurity Malaysia этот центр разместился в будущем хабе кибербезопасности в Киберджайе. Мы благодарны агентству за доверие и помощь. Наше взаимодействие является ярким примером того, как частные компании и государственные организации могут объединять усилия, чтобы обеспечить максимально высокий уровень защиты от киберпреступлений», — отметил Штефан Ноймайер, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«"Лаборатория Касперского" переедет в новое здание в Киберджайе в этом году, и мы очень рады, что ее первый центр прозрачности в Азии открылся именно в Малайзии. Поскольку киберугрозы у нас в стране и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжают эволюционировать, мы полагаем, что частные компании и правительственные агентства должны выстраивать доверенное сотрудничество. Готовность "Лаборатории Касперского" показать, как происходит процесс обработки данных, свидетельствует о том, что ей нечего скрывать. Компания будет делиться своей экспертизой и знаниями, и это пойдет на пользу всей индустрии кибербезопасности в Малайзии. Мы надеемся, что наше партнерство станет примером для других стран и частных компаний и что мы сможем установить новые высокие стандарты открытости и прозрачности для нашей отрасли», — сказал Дато д-р Хаджи Амирудин Абдул Вахаб, генеральный директор агентства Cybersecurity Malaysia.

В рамках глобальной инициативы по информационной открытости «Лаборатория Касперского» уже сделала следующие шаги: начала переносить данные, которые европейские пользователи добровольно предоставляют через Kaspersky Security Network, и инфраструктуру по их обработке и хранению из России в Швейцарию. Этот процесс планируется завершить к концу 2019 г; открыла два центра прозрачности в Европе: в Цюрихе в ноябре 2018 г. и в Мадриде в июне 2019 г.; успешно прошла аудит по контрольным процедурам в сервисных организациях — Service Organization Control for Service Organizations (SOC 2) Type 1. Финальный отчет, опубликованный одной из компаний «Большой четверки», подтверждает, что процесс разработки и выпуска правил распознавания угроз (антивирусных баз) защищен от неавторизованного вмешательства благодаря сильным механизмам контроля безопасности; продолжает совершенствовать программу поиска уязвимостей bug bounty. С тех пор как было объявлено о повышении вознаграждения в рамках этой программы, «Лаборатория Касперского» исправила 66 уязвимостей, найденных сторонними исследователями, и выплатила им в совокупности почти $45 тыс. Кроме того, «Лаборатория Касперского» поддерживает проект Disclose.io, который представляет собой безопасную площадку (SafeHarbor) для исследователей уязвимостей, обеспокоенных негативными юридическими последствиями своих раскрытий.