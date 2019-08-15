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Чистая прибыль «ЭР-Телеком» за I полугодие 2019 выросла на 37%

Бизнес Финансовые результаты

«ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявил консолидированные финансовые результаты (неаудированные) по МСФО за I полугодие 2019 года.

Консолидированная выручка увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого периода и достигла 21 438 млн руб. Показатель OIBDA увеличился на 35% по сравнению с прошлым периодом до 8 486 млн руб. Рентабельность OIBDA составила 40%.

Чистая прибыль составила 1 400 млн руб., увеличившись на 37% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. CAPEX увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3 910 млн руб.

Чистый долг на 30 июня 2019 года составил 40 856 млн руб. Выручка B2B увеличилась на 15% по сравнению с предыдущим периодом и составила 7 378 млн руб. Выручка B2C выросла на 9% до 14 060 млн руб.

Андрей Кузяев, президент «ЭР-Телеком Холдинг», отметил: «Компания развивается в соответствии с заявленной стратегией. Мы в очередной раз продемонстрировали отличную динамику. Нам удалось обеспечить прирост чистой прибыли на 37%, обеспечив рост рентабельности OIBDA до 40%».

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