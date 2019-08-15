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«Автоматика» поставила комплексы обработки избирательных бюллетеней для Оренбургской области

ИТ в госсекторе

Концерн «Автоматика» завершил поставку комплексов обработки избирательных бюллетеней для избирательной комиссии Оренбургской области. В регион поставлено 293 комплекса. КОИБы будут использоваться в единый день голосования 8 сентября этого года.

Комплекс обработки избирательных бюллетеней - устройство для автоматизированного подсчета голосов избирателей, формирования и печати итогового протокола. Программное обеспечение КОИБ разработано концерном «Автоматика». В 2020 году Концерн планирует начать производство КОИБов на собственных мощностях.

Комплекс оснащен механизмом автоматического захвата бюллетеней, считывающей линейкой, позволяющей в режиме реального времени сканировать и распознавать бюллетени. В конструкции КОИБ используется технология оптического сканирования, которая обеспечивает стабильную и надежную работу устройства. Комплекс оборудован ПО и специальной камерой, распознающей голограммы, она принимает и обрабатывает только бюллетени заданного избирательного участка, в автоматическом режиме возвращает листы, не являющиеся бюллетенями, а также считывает изображение в ультрафиолетовом диапазоне. Комплекс не позволяет опускать одновременно несколько бюллетеней.

КОИБ обладает функцией передачи данных посредством машиночитаемого QR-кода. Он производит прием исходных данных (описателя бюллетеня, описателя протокола) и передачу данных итогового протокола на внешнем электронном носителе информации.

«Концерн «Автоматика» выступает ключевым производителем и интегратором решений для цифровых избирательных участков в России. Мы поставляем современные решения, направленные на цифровизацию избирательного процесса, а также предоставляем услуги по их внедрению и обслуживанию. Комплексы обработки избирательных бюллетеней позволяют упростить и ускорить процесс обработки бюллетеней. При этом надежность решения находится на высоком уровне и полностью исключает воздействие на выборный процесс извне», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

В настоящий момент идут поставки комплексов по уже заключенным договорам для избирательных комиссий ряда регионов, среди которых Москва, Ленинградская область, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ.

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