SAS увеличила выручку в сегменте искусственного интеллекта более чем вдвое

SAS по итогам 2018 г. продемонстрировала рост на 104,6% в сегменте программных платформенных решений на базе искусственного интеллекта. Это примерно в четыре раза превышает общие темпы роста рынка ИИ-разработок, который в течение всего прошлого года также показывал стабильный рост. Достигнутые показатели обеспечили SAS второе место по объемам выручки в категории программных платформ на основе ИИ – выручка компании в этом сегменте составила $89 млн. Такие данные были получены в ходе исследования «Структура мирового рынка программных платформенных решений на основе искусственного интеллекта, 2018: стабильный рост – развитие производства», проведенного компанией IDC – ведущим поставщиком информационных и консалтинговых услуг на рынке информационных технологий.

SAS достигла таких показателей как благодаря своему лидерству в области аналитики, так и за счет своей стратегии развития, где уделяется особое внимание искусственному интеллекту. Одно из центральных мест в этой стратегии занимает флагманское решение SAS Viya, современная платформа на базе ИИ с открытой архитектурой и поддержкой облачных вычислений. Единая среда SAS Viya способна решать разнообразные аналитические задачи, что обеспечивает построение гибкой ИТ-инфраструктуры, которая рассчитана на любых пользователей.

Преимущества решений SAS на основе искусственного интеллекта уже оценили клиенты компании со всего мира. Так, компания American Honda смогла усовершенствовать систему обработки претензий по гарантии – скорость анализа заявок повысилась в три раза. Кроме того, автопроизводитель теперь точнее прогнозирует востребованность запчастей и услуг – погрешность составляет около 1%.

В Бельгии на базе аналитической платформы SAS Viya построена передовая система компьютерного зрения, обеспечивающая 3D-аналитику в режиме реального времени во время спортивных матчей. Она позволяет увидеть полную картину игровых событий, объективно оценить действия каждого игрока и команды в целом, подобрать оптимальный состав против конкретной команды и т.п. Система успешно используется на матчах сборной команды Бельгии, в том числе она применялась в ходе чемпионата мира по футболу, который проходил в России в 2018 г.

В России все больше компаний и организаций открывают для себя возможности платформенных решений SAS на базе искусственного интеллекта. Например, «Почта банк» первым в России внедрил кросс-канальную антифрод-платформу SAS, что позволило ему спасти более 150 млн руб. на картах своих клиентов. В банке «Восточный» платформа SAS используется для интерактивного маркетинга: она позволяет формировать предложения для клиентов в режиме реального времени с учетом множества индивидуальных параметров. ИИ-решения SAS также успешно применяются в Газпромбанке, банке ВТБ и др.

SAS продолжает развивать ИИ-направление. Весной 2019 г. компания объявила о своем намерении инвестировать $1 млрд в технологии искусственного интеллекта в течение ближайших трех лет. Это 26% от годовой выручки SAS – то есть объем инвестиций будет вдвое выше, чем у крупнейших ИТ-компаний в среднем. Инвестиционный план предполагает разработку и внедрение новых программных решений, образовательных программ, экспертных услуг и т.п.

«На протяжении последних лет разработка решений на базе ИИ входит в число ключевых приоритетов SAS. Сегодня эта технология находится на пике востребованности, и наши сильные позиции в области углубленной аналитики позволяют использовать ее возможности по максимуму. Перед клиентами SAS стоят самые разные задачи, и опыт SAS позволяет оптимально применять ИИ для их успешного решения практически в любых отраслях», – сказал Александр Ефимов, директор дирекции аналитических и индустриальных решений, SAS Россия / СНГ.