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Samsung расширяет линейку продуктов по программе дополнительного сервисного обслуживания Samsung Care+

Техника Бытовая техника

Samsung Electronics объявила о расширении линейки продуктов дополнительного сервисного обслуживания Samsung Care+ – программы защиты устройств Samsung от механических повреждений, в том числе по истечению срока гарантийного обслуживания. Теперь, благодаря программе Samsung Care+, владельцы бытовой техники Samsung cмогут продлить срок гарантии своих устройств на два дополнительных года.

На сегодняшний день программа Samsung Care+ включает сертификаты «Защита экрана» (для смартфонов), а также сертификаты на продление гарантии для смартфонов, телевизоров, а теперь еще и для бытовой техники Samsung, включая холодильники, СВЧ-печи, пылесосы, сушильные и стиральные машины, духовые шкафы и варочные панели.

Сертификат «Защита экрана» в рамках программы Samsung Care+ позволяет заменить дисплей или заднюю панель смартфона в случае механического повреждения, а также при необходимости аккумулятор. Сертификат «Защита экрана» можно приобрести только одновременно со смартфоном (в одном чеке). Подобный сертификат действует в течение одного года с момента покупки и помогает его владельцу сэкономить до 65% в случае необходимости ремонта.

Сертификаты, продлевающие гарантию Samsung Care+, дают возможность владельцам смартфонов, телевизоров и бытовой техники Samsung устранить недостатки устройств на условиях, указанных в гарантийном талоне в течение срока действия сертификата (на один, два и четыре года в зависимости от типа сертификата). С таким сертификатом экономия может достигать до 90% в сравнении с платным ремонтом.

«Сервис, ориентированный на клиента, является одной из важных составляющих формирования и поддержания лояльности к бренду. Кроме того, растет интерес рынка к дополнительным сервисным продуктам. Учитывая это, мы приняли решение вывести на рынок сертификаты расширенной гарантии Samsung Care+ и для бытовой техники. Это позволяет предоставлять качественное обслуживание в максимально короткий срок. По нашей статистике 60% ремонтов по сертификатам производятся в течение 1-2 часов, а в оставшихся 40% случаях – не превышают трех дней», – отметил Ринат Нигматуллин, директор сервисного департамента штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

Сертификаты Samsung Care+ для смартфонов и телевизоров можно приобрести в фирменных магазинах Samsung, а также в сетях крупнейших ритейлеров электроники. Список магазинов, а также подробная информация об условиях программы дополнительного сервисного обслуживания Samsung Care+ указаны на компании. Сертификаты для бытовой техники Samsung Care+ поступят в продажу осенью 2019 г.

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