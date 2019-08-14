Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана

Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана релиза Q2 2019.

Карта России релиза Q2 2019 содержит 169957 городов и населенных пунктов, в том числе 24265 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Протяженность дорожного графа составила 3939431 км. Для поиска доступны 10135724 уникальных адреса. База POI, к которым относятся заправки, банкоматы, достопримечательности, кафе и прочие полезные объекты инфраструктуры, включает 1322106 объектов.

На карту Москвы и Московской области добавлены следующие участки дорожно-транспортной сети: новый участок автодороги Солнцево-Бутово-Видное (от Калужского шоссе до ТПУ Столбово); три съезда на развязке пересечений Волоколамского и Ильинского шоссе в Красногорске); путепровод на автотрассе А-107 по направлению к деревне Юрово; новый участок М-11 «Москва – Санкт-Петербург» (с 97 по 149 км);

Актуализированы такие населенные пункты как: Свердловская, Челябинская, Курганская, Амурская, Иркутская, Омская, Ульяновская и Еврейская автономная области; Республики Башкортостан и Татарстан; Алтайский, Камчатский, Красноярский, Приморский и Пермский края.

А также областные центры Владимир, Иваново, Рязань, Смоленск, Тверь, Ярославль и города Суздаль, Киржач, Муром, Рыбное, Вязьма, Рославль, Сафоново, Гаврилов-Ям, Переславль-Залесский, Ростов и Тутаев.

Добавлены карты населенных пунктов: в Орловской области: Тросна, Малая Тросна, Барково, Ефратово, Красная Заря, Россошенский, Дунаевка, Гриневка, Россошное, Корсаково, Заречье, Крахмальный, Савинково, Знаменское, Городище, Михайловка); в Липецкой области: Тербуны, Добринка, Афанасьева, Чернава, Пятницкое, Троицкое, Бухолдино, Плавица, Ольговка, Покровка, Пролетарий, Благодать, Богородицкое, Никольское 2-е); в Республике Башкортостан: с. Кага, с. Верхний Авзян; в Ульяновской области: добавлена удаленная часть Димитровграда.

Добавлены названия улиц: в 215 населенных пунктах Амурской области; в 156 населенных пунктах Республики Хакасия; в 74 населенных пунктах Хабаровского края; в 35 населенных пунктах Республики Саха (Якутия).

Актуализирован дорожный граф: в Мурманской области – шоссе Р-21; в республике Карелия: улицы г. Петрозаводск, а также шоссе Р-21, А-121, А-119, А-137, Р-17; в Сибири и Дальнего Востока в Амурской, Иркутской и Сахалинской областях; в республиках Бурятия, Хакасия и Саха; в Хабаровском, Приморском и Забайкальских краях.

Специалистами компании Navitel актуализирована база камер контроля, оповещений о потенциально опасных местах и сервисных службах в республиках Алтай, Бурятия, Саха (Якутия), Тыва, в Алтайском, Забайкальском и Камчатском краях, а также Иркутской, Кемеровской, Сахалинской и Томской областях.

Добавлены информационные указатели направлений и номера съездов на основных транспортных развязках Забайкальского края.

Актуализирована адресная база, POI, дорожная сеть и информация по скоростным режимам на всей территории России.

Карта Белоруссии содержит 27410 городов и населенных пунктов. Из них 25212 городов и населенных пунктов с адресным поиском и улично-дорожной сетью. Для поиска доступны 2050241 уникальных адреса. База POI, к которым относятся заправки, банкоматы, достопримечательности, кафе и прочие полезные объекты инфраструктуры, включает 69642 объекта. Протяженность дорожного графа составила 288917 км.

Карта Казахстана содержит 9807 городов и населенных пунктов, из которых в 298 городах и населенных пунктах доступен адресный поиск и улично-дорожная сеть. Карта включает 345144 уникальных адреса. В карту включено 22361 POI. Протяженность дорожного графа составляет 1263347 км.

Обновлена адресная база и дорожная сеть в городах Нур-Султан и Алматы.

Актуализирована информация об автотрассах на территории республики Казахстан и скорректированы их скоростные параметры.

В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, кругового движения и прочей навигационно-значимой информации.