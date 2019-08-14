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Bell Integrator создал единый веб-сервис для сбора данных электронной площадки «ТЭК-торг»

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Bell Integrator завершил создание для компании «ТЭК-торг», одной из крупнейших электронных торговых площадок (ЭТП) России, единого веб-сервиса, позволяющего принимать данные из закрытой части ЭТП для публикации их в открытой части и на сторонних сайтах-агрегаторах. Реализация проекта позволила расширить спектр возможностей для пользователей в части отслеживания и участия в закупках.

Сегодня на площадке «ТЭК-торг» ежемесячно проходит около 10 тыс. торговых процедур с участием десятков тысяч поставщиков. При этом главная задача компании – дать организаторам закупок и поставщикам удобный, надежный, современный и качественный инструмент взаимодействия.

В целях обеспечения бесперебойной работы сервиса, оптимизации предоставляемых услуг и расширения их спектра было принято решение о модернизации программного обеспечения, в частности – создания нового веб-сервиса, позволяющего получать и транслировать в открытую часть площадки данные по торгам со всех секций. Ранее в компании подобный инструмент агрегации отсутствовал.

В ходе проекта специалистами Bell Integrator было разработано ПО, позволяющее принимать сведения из одной части и размещать их в другой без доработок, снижая тем самым нагрузку на доступ, и публиковать их не только на сайтах, принадлежащих площадке, но и на других веб-ресурсах. Для увеличения качества программного продукта были реализованы автоматизированные тесты, покрывающие функциональность нового ПО. Кроме того, в целях обеспечения эффективной работы пользователя на площадке, Bell Integrator взял на себя выполнение функции третьей линии поддержки.



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