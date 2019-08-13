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«Ситимобил» запустился в Нижнем Новгороде

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«Ситимобил» начал работать с в Нижнем Новгороде 13 августа. После старта региональной экспансии, запуск в Нижнем Новгороде стал следующим шагом в развитии сервиса. В мае этого года «Ситимобил» начал работать в Самаре, а в июне сервис стал доступен пассажирам Тольятти.

По данным «Ситимобил» и ResearchMe, пятая часть жителей Нижнего Новгорода ездят на такси несколько раз в неделю, а более половины (56%) — несколько раз в месяц.

Георгий Лобушкин, директор по связям с общественностью «Ситимобил», отметил: «Нижний Новгород — крупнейший город в Приволжском федеральном округе, поэтому присутствие «Ситимобил» здесь — это логичный шаг для нашего развития в регионах. Несмотря на то, что мы запустились в “русском Голливуде”, как его называют горожане, в середине августа, к концу месяца мы планируем совершить уже 200 000 поездок. Учитывая, что Нижний Новгород — пятый по количеству населения город России, мы считаем, что у нас получится успешно выполнить столь амбициозную цель».

Стоимость поездки в Нижнем Новгороде начинается от 49 рублей, к заказу доступны такси тарифов эконом и комфорт-класса. Также «Ситимобил» продолжает поиск партнеров — сейчас к сервису подключились уже 4 таксопарка.



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