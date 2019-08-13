Sephora развернула Wi-Fi на базе оборудования Aruba в десяти российских магазинах

Aruba, подразделение Hewlett Packard Enterprise, производитель продуктов и решений для сетей нового поколения, объявила о завершении работ по развертыванию беспроводной сети в десяти магазинах в Москве и Санкт-Петербурге международной парфюмерно-косметической сети Sephora, входящей в состав группы LVMH.

Новая сеть построена с нуля, на базе коммутаторов 2930F, которые обеспечивают пропускную способность до 1 Гбит/с. Эта модель коммутаторов отличается высокой производительностью и экономичностью, а также обладает функциями подключения точек доступа, видеокамер и IoT-устройств.

Для организации стабильного высокоскоростного доступа в интернет с любого устройства были выбраны точки доступа Aruba AP305 — оптимальный выбор для беспроводной среды с невысокой плотностью подключений. Для беспроводного доступа в местах с высокой концентрацией посетителей и сотрудников использовались высокоскоростные точки доступа Aruba AP305 стандарта 802.11ac wave2.

Согласно плану работ, реализация проекта началась в 2018 г. и проходила в несколько этапов. Вся подготовительная работа, c последующим развертыванием и полной настройкой сети, была полностью проведена специалистами Sephora.

«При выборе сетевого оборудования мы полностью полагались на опыт наших коллег во французской штаб-квартире Sephora. Как оказалось, Wi-Fi компании Aruba легко настроить, им удобно пользоваться, а, благодаря экспертизе и высокой квалификации нашей российской команды, процесс внедрения не занял много сил и времени», — сказал Александр Макар, технический директор Sephora и «Иль де Ботэ» в России.

«Компания Aruba успешно сотрудничает с ведущими мировыми косметическими и парфюмерными брендами, а также крупнейшими компаниями в сфере розничной торговли. Мы рады, что в число наших клиентов входит теперь и компания "Иль де Ботэ"», — сказала Екатерина Кравченко, руководитель подразделения Aruba, Hewlett Packard Enterprise в России.