Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с ПО Distate

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Дистэйт», один из первых разработчиков систем юридически значимого электронного документооборота (ЭДО) в России, провели тестовые испытания на совместимость своих продуктов.

В рамках тестирования специалисты компаний подтвердили корректность работы электронных ключей линейки Jacarta с программным обеспечением «Distate: организатор ЭДО», «Distate: оператор ЭДО v.3.0» и «Distate: документооборот». Программные решения Distate позволяют клиентам организовать собственную площадку юридически значимого документооборота без затрат на разработку новой ИТ-архитектуры.

«Distate: Документооборот» – это система ЮЗ ЭДО с локальным электронным архивом в частном облаке компании с неограниченным количеством контрагентов и без тарификации подписываемых документов.

«Distate: организатор ЭДО» – это b2b-решение, позволяющее организовать собственную систему ЮЗ ЭДО, в которой контрагенты смогут обмениваться документами не только с компанией-организатором, но и друг с другом. Количество контрагентов в системе не ограничено, тарифы для подписываемых документов устанавливает компания-организатор ЭДО.

«Distate: оператор ЭДО» – b2b-решение, которое включает в себя возможности «Distate: организатор ЭДО» и предполагает выполнение функций доверенного оператора ЭДО компанией-лицензиатом.

Все программные продукты Distate могут бесшовно интегрироваться с корпоративными порталами и информационными системами, а также обмениваться документами с другими операторами ЮЗ ЭДО.

Согласно сертификатам, подписанным компаниями по результатам испытаний, с вышеуказанным ПО при применении СКЗИ «Криптопро CSP» версии 4.0 или выше, «Криптопро ЭЦП Browser plug-in» версии 2.0 или выше и модуля поддержки ключевых носителей версии 3.6.408 или выше совместимы USB-токены и смарт-карты «Jacarta ГОСТ», «Jacarta-2 ГОСТ», Jacarta PKI, «Jacarta PKI/ГОСТ», «Jacarta-2 PKI/ГОСТ», Jacarta PKI/BIO, «Jacarta-2 PKI/BIO/ГОСТ», Jacarta PRO, Jacarta LT.

Тестирование проводилось в операционных системах Windows 7 (32/64 бит), Windows 8 (32/64 бит), Windows 8.1 (32/64 бит) и Windows 10 (32/64 бит).