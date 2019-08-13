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OFD.ru интегрировался с системой «Честный знак» для обработки кодов маркировки обуви

Интеграция Внедрения

OFD.ru завершил интеграцию с Центром развития перспективных технологий (система «Честный знак») по работе с маркировкой обуви. Передача и выбытие кодов маркировки были успешно протестированы совместно с федеральной сетью мультибрендовых магазинов обуви и аксессуаров Zenden. Сейчас другие клиенты OFD.ru могут протестировать вывод кодов маркировки обувной продукции.

С 1 июля 2019 года началась регистрация участников оборота обувных товаров в системе «Честный знак». Добровольная маркировка обуви и получение кодов маркировки стартует 1 октября 2019 года, а с 1 марта 2020 года она станет обязательной.

Оператор фискальных данных OFD.ru стал одним из первых сертифицированных партнеров единого оператора маркировки ЦРПТ, реализовавшим выбытие кодов маркировки обуви из системы «Честный знак». Предприниматели и компании, участвующие в обороте обувной продукции – производители, дистрибуторы, ритейл – и являющиеся клиентами OFD.ru, уже сейчас могут начать бесплатно работать с выводом из оборота новых кодов маркировки обуви.

Процесс мониторинга и прослеживания маркированной обувной продукции происходит следующим образом – производитель наносит DataMatrix-код на товар, после чего тот вводится в оборот в системе «Честный знак». На всём пути продукции от производства до конечного покупателя система осуществляет мониторинг передвижений товара, а при его продаже на кассе – выбытие продукции из оборота. При этом может быть промаркирована не только упаковка обувной продукции, но и товарный ярлык или сама обувь. Выбытие кодов маркировки до реализации в точке продаж обеспечивается системой электронного документооборота «ЭДО.Поток».

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