«М.Видео-Эльдорадо» запустила школу для ИТ-продуктологов

«М.Видео-Эльдорадо», российская розничная сеть электроники и бытовой техники, запустила образовательную программу в сфере управления ИТ-продуктами для выпускников вузов. 12-16 августа 2019 г. группа проводит первую Summer Product School, в рамках которой внутренние и внешние эксперты делятся с молодыми специалистами опытом в разработке, развитии и управлении продуктами, проводят мастер-классы по дизайн-мышлению и рассказывают, какие навыки нужны будущим профи. По результатам курса наиболее активные и успешные участники смогут попасть в команду продуктового офиса группы «М.Видео-Эльдорадо».

Школа рассчитана на выпускников вузов, молодых специалистов и тех, кто только задумывается о профессии в области продуктового менеджмента. Заявки на обучение прислали более 500 человек, из которых конкурсный отбор прошли 100 «студентов», их ждут пять дней интенсива: лекции, мастер-классы и воркшопы о продуктах и подходах к их развитию, создании MVP и компетенциях, необходимых сегодня востребованным менеджерам.

«Продуктолог или менеджер по продукту отвечает за запуск и развитие ИТ-решений, ставит команде разработчиков и аналитиков задачи, контролирует процесс, обеспечивает коммуникации с заказчиком – внутренними подразделениями или внешним клиентом. Профессия продуктолога хоть и новая на российском рынке, но уже очень востребованная. Группа "М.Видео-Эльдорадо" много внимания уделяет развитию своего продуктового офиса, постоянно внедряя самые современные подходы и практики продуктового менеджмента. В нашем портфеле около 15 продуктов, более 500 специалистов, которые непосредственно влияют на бизнес и меняют покупательский опыт клиентов по всей стране. Именно поэтому мы не просто предъявляем высокие требование к квалификации продуктологов, но и сами хотим участвовать в формировании этого рынка в России и повышать профессионализм молодых специалистов с помощью собственной экспертизы», – сказала руководитель офиса по развитию ИТ продуктов группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирина Марчева.

Ведущие эксперты рынка научат, как и какие исследования проводить, как строить и проверять гипотезы, как создавать минимально-жизнеспособный продукт, как тестировать свой продукт, расскажут, что такое дизайн мышление и как применять его в работе. Ребят ждут реальные бизнес-кейсы, создание прототипов и их тестирование на реальных пользователях. По результатам летней школы несколько студентов смогут пройти интервью, присоединиться к команде ритейлера и опробовать новые знания «в бою».

Среди наставников: Ирина Марчева, CPO «М.Видео-Эльдорадо»; Данила Максишко, практик сервис-дизайна, тренер-резидент ScrumTrek; Евгений Абрамзон, руководитель группы по развитию Мобильного приложения «М.Видео-Эльдорадо»; Петр Новиков, CPO Goods.ru; Дмитрий Капаев, партнер сервис-дизайн агентства Useful; Даниил Заболотный, директор по операциям и клиентскому сервису Ozon.travel. К ним также присоединятся эксперты из ассоциации «МАКО», «Леруа Мерлен» и др.