Merlion и «Ред софт» стали партнерами

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, и российский разработчик «Ред софт» подписали дистрибьюторское соглашение, целью которого является активное продвижение российской импортонезависимой операционной системы «Ред ОС».

«Ред ОС» – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до первого класса включительно. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России.

Благодаря сотрудничеству с Merlion «Ред софт» рассчитывает укрепить свои позиции на российском рынке цифровых технологий за счет продвижения своих продуктов через канал дистрибьютора.

«Мы уделяем особое внимание сотрудничеству с торговыми партнерами, так как убеждены, что успех зависит не только от качества продукта, но и от доступности на рынке и уровня сервиса, предоставляемого дистрибьютором. Сотрудничество с Merlion позволит добиться хороших результатов в этом направлении», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».

«Среди наших партнеров-системных интеграторов многие работают, осуществляют поставки и реализуют проекты различной сложности для заказчиков и структур, которые являются особо требовательными в вопросах импортозамещения, и для создания или апгрейда своей ИТ-инфраструктуры выбирают аппаратные и программные комплексы российского производства, – отметил Михаил Степанюк, директор департамента ПО компании Merlion. – Начало партнерских отношений с таким сильным отечественным поставщиком ИТ-решений и услуг, каким является "Ред софт", – шаг логичный и сделан в правильном направлении».