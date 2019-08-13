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«Аурига» и Parasoft стали партнерами в области автоматизации тестирования встроенных систем

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Parasoft объявила о заключении партнерского соглашения с «Ауригой». Новое партнерство позволит «Ауриге» более эффективно использовать инструменты автоматического тестирования Parasoft и тем самым сократить время вывода продуктов наших клиентов на рынок, не поступаясь высоким уровнем качества на каждом этапе цикла разработки.

Аурига предоставляет широкий выбор методов тестирования, включая создание прототипов и эмуляцию устройств, автоматизированное и функциональное тестирование, а также услуги по валидации и верификации. «Аурига» и Parasoft помогают компаниям масштабировать практики автоматизации тестирования с помощью инструментов для статического анализа и модульного тестирования для разработки на Java, C/C++ и .NET, тестирования безопасности приложений, IoT-ориентированного тестирования API и сервисов виртуализации тестового пространства.

Подробнее о продуктах Parasoft можно узнать на сайте.

В высококонкурентной среде, которая сложилась на рынке в текущее время, компании часто подвергаются огромному давлению, стараясь быстро вывести на рынок свой продукт, не поступаясь его надежностью и оставаясь в рамках бюджета. Новое партнерство объединяет решения для автоматического тестирования Parasoft с консалтинговыми услугами «Ауриги», помогая заказчикам успешно противостоять наиболее актуальным вызовам в сфере разработки ПО – тестирование систем с особыми требованиями по безопасности, непрерывное тестирование, Agile/DevOps и обеспечение безопасности.

«Разработка сложного встроенного и системного ПО – основное направление деятельности "Ауриги" со дня ее основания. Новые технологические тренды – Индустрия 4.0, промышленный интернет вещей и машинное обучение только повысили спрос на надежные, квалифицированные и опытные компании в этой области. Но мастеру, чтобы создавать шедевры, нужны не только навыки, но и правильные инструменты, - сказал Вячеслав Ванюлин, СЕО «Ауриги». – С учетом того, что большинство проектов "Ауриги" являются исследовательскими, то есть мы зачастую переступаем границы изученного, нашим инженерам требуются самые надежные и инновационные инструменты. Parasoft предлагает инструменты, отвечающие нашим задачам; одинаково функциональные как для создания качественных системных продуктов, так и для разработки прототипов-первопроходцев. Мы рады партнерству с Parasoft и надеемся на плодотворное сотрудничество!»

Компании-разработчики медицинского ПО полагаются на статический анализ кода от Parasoft и таких партнеров, как «Аурига», чтобы пройти сертификацию. В то же время, даже интерпретация требований лицензирующих органов – довольно сложная задача. Поскольку требования к кибербезопасности и валидации ПО постоянно обновляются, производителям медицинского оборудования в обязательном порядке требуется качественный статический анализ кода. Это наиболее эффективный способ разработки надежных продуктов и прохождения сертификации.

«Вот уже несколько лет Parasoft работает с "Ауригой" над проектами для общих клиентов, в том числе, для многих известных компаний-производителей медицинского оборудования. Мы убедились, что "Аурига" обладает глубоким и всесторонним опытом в развертывании наших решений и способна создавать и поддерживать тестовую документацию для продуктов, для которых безопасность критически важна, - сказал Дэвид Хаук, директор по продажам встраиваемых систем в Parasoft. – Мы рады приветствовать "Ауригу" в качестве партнера в совместных проектах! Вместе у нас гораздо больше возможностей помочь нашим клиентам в тестировании систем повышенной надежности, для которого внутренние команды компаний часто не имеют достаточного опыта».

«Аурига» предлагает полный спектр услуг по разработке и тестированию ПО, включая прототипирование и эмуляцию, верификацию и валидацию, создание лабораторий для тестирования совместимости устройств, рефакторинг унаследованного кода, портирование на новые платформы или операционные системы, кастомизацию и интеграцию со сторонними платформами, сопровождение и поддержку ПО, а также консалтинговые услуги. Последние 25 лет «Аурига» работает с крупными производителями медицинского оборудования, автомобильными концернами, лидерами строительной индустрии, телекоммуникационными и энергосберегающими компаниями. «Аурига» помогает своим клиентам снижать временные и финансовые затраты на разработку, управлять качеством и соблюдать отраслевые стандарты.

Parasoft – ведущий поставщик инструментов для тестирования встроенного ПО. Инструменты Parasoft позволяют сократить время, сложность и стоимость разработки безопасных, надежных и совместимых встроенных систем. Комплексное решение Parasoft для разработки и тестирования встроенного ПО позволяет выполнять статический и динамический анализ, модульное тестирование и покрытие кода. Информативные отчеты и расширенные возможности аналитики помогают пользователям быстро находить области сомнительного кода и одновременно понимать, как новые изменения кода повлияют на результат. Parasoft – единственный поставщик, который обеспечивает полную поддержку AUTOSAR, CERT и других стандартов, помогая клиентам отвечать строгим требованиям безопасности.

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