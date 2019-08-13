Аэропорт «Шереметьево» перейдет на налоговый мониторинг с помощью SAP

SAP и «Шереметьево» объявили о старте проекта по созданию комплексной системы налогового мониторинга, на которую аэропорт должен перейти к 2020 году. Проект реализуется экспертами подразделения SAP Digital Business Services.

Основная цель внедрения – повышение прозрачности, автоматизация учетных программ и системы налогового мониторинга, а также снижение объема запрашиваемых документов по запросу налоговых органов и развитие систем внутреннего контроля Шереметьево. Кроме этого, важной особенностью проекта является расчет налоговой льготы на имущество по объектам концессии, которые даны в безвозмездное пользование государством аэропорту.

«Подключение к системе налогового мониторинга – важный стратегический шаг нашей компании для обеспечения прозрачности учета, развития системы внутреннего контроля и управления рисками. Мы надеемся, что лучшие мировые и российские практики SAP помогут нам в течение года полностью разработать автоматизированную систему и перейти на новую форму налогового контроля», – отметил Александр Олейник, заместитель генерального директора по экономике и финансам «МАШ».

«В области финансов инновации и технологии всегда пользовались большим спросом, на сегодняшний день налоговый мониторинг в фокусе внимания бизнеса. По мнению ФНС, этот инструмент уменьшит трудозатраты компаний на сопровождение налогового контроля более чем на 30%. Дистанционное электронное взаимодействие позволит Шереметьево консультироваться с налоговой службой относительно новых сделок, сократить сроки проверки отчетности, автоматизировать внутренний контроль и финансовые процессы, связанные с уплатой налогов», – сказал Ара Агузумцян, заместитель генерального директора SAP CIS.