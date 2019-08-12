УБРиР внедрил SAP Process Mining by Celonis

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) завершил проект внедрения SAP Process Mining by Celonis. Новая система позволит банку оптимизировать процесс выдачи кредитов физическим лицам, снизить нагрузку на сотрудников розничного блока и повысить качество обслуживания клиентов. Партнером по внедрению выступила группа «Рамакс».

Разработанные модель и витрины данных позволят сотрудникам ответственных подразделений банка ежедневно контролировать процесс выдачи кредитов: как комплексно, так и отдельных его участков. Действия сотрудников во всех используемых информационных системах могут отслеживаться и оцениваться в режиме реального времени. При необходимости руководители могут самостоятельно добавлять дополнительные разрезы анализа и принимать быстрые корректирующие действия на основе аналитики. Это значительно сократит риски, связанные с поздним обнаружением нежелательных ситуаций, и принесет дополнительный экономический эффект, отмечают в «Рамакс».

Андрей Обухов, директор департамента информационных технологий УБРиР, сказал: «Благодаря внедрению проекта мы оптимизировали трудозатраты, тем самым увеличив скорость процесса выдачи кредитов в целом. С помощью SAP Process Mining by Celonis есть возможность увидеть отклонения от идеального сценария хода процесса и принять необходимые меры. Все это помогает нам в достижении главных целей – стать "цифровым банком №1" в регионе и повысить уровень удовлетворенности клиентов услугами банка».

Леонид Чернявский, директор по развитию инновационных проектов группы «Рамакс», сказал: «Проект в УБРиР для нас не первый в банковской отрасли, поэтому мы хорошо понимаем, как с помощью Process Mining повысить конкурентоспособность наших заказчиков. Задача группы "Рамакс" – помочь настроить взаимодействие на каждом этапе сквозного процесса так, чтобы этот сложный механизм работал максимально эффективно. И неважно, проходит это взаимодействие между внутренними департаментами или ведется работа с внешними контрагентами, в каких именно системах протекает процесс и каково их количество».

Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS, отметил: «SAP Process Mining by Celonis – уникальное в своем роде решение. Оно позволяет в текущих процессах компании найти "точки силы", открыть новые ресурсы для развития бизнеса. Ценность цифрового продукта – в возможности видеть реальные процессы, немедленно реагировать на внештатные ситуации и сокращать неэффективные операции. Пользу от использования SAP Process Mining by Celonis уже оценили крупные мировые и российские банки. Уверен, для УБРиР система тоже станет надежным партнером для развития бизнеса».