ЦОДы
Вендоры оборудования не хотят создавать «вечную» технику
Инфраструктура
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Интеграция
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

«Синтегро консалтинг» автоматизировал бухгалтерский учет в «Финам форекс»

Интеграция Бизнес-приложения Внедрения

«Синтегро консалтинг» автоматизировал бухгалтерский учет согласно ОСБУ в «Финам форекс». Для этого использовался собственный продукт интегратора – «Синтегро ОСБУ». Для формирования отчетности в формате XBRL было принято решение использовать программный продукт разработчика – «Фабрика XBRL».

В рамках проекта специалисты «Синтегро консалтинг» настроили автозаполнение 60 форм бухгалтерской и надзорно-статистической отчетности. В результате проекта отчетность для Банка России формируется в системе «Фабрика XBRL» с III квартала 2018 г.

«Сроки проекта были вынужденно увеличены из-за тестирования системы: мы приняли решение тщательно проверить ее работу перед запуском в эксплуатацию. Мы остались довольны результатами проекта и взаимодействием с проектной командой “Синтегро консалтинг”», – сказала Юлия Михеева, главный бухгалтер «Финам форекс».

Между «Синтегро консалтинг» и «Финам форекс» заключен договор поддержки, который предусматривает регулярные обновления системы и консультации со специалистами как по методическим, так и по техническим вопросам работы в «Фабрике XBRL».

Другие материалы рубрики

Цифровой профиль граждан подешевел в 13 раз, когда его отобрали у «Ростелекома»

«Закрома Родины» массово переходят на «Мой офис»

Россиян оставят без бумажных паспортов. Электронная альтернатива почти готова

«Почта банк» «первым в России» запустил подтверждение операций с помощью селфи

ИТ-моделирование выпуска стали даст «Евразу» экономический эффект в 600 миллионов. Видео

Стартап выходца из России удешевит расшифровку ДНК в 10 раз

Техника

Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно

Лучшие умные часы и браслеты с GPS: выбор ZOOM

Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа

Лучшие 4K-мониторы: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Можно ли защититься от 90% кибератак одним решением

Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии