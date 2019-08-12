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Sabre отчиталась за квартал и улучшила финансовый прогноз на 2019 год

Бизнес Финансовые результаты

Sabre Corporation объявила финансовые результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня 2019 года. Консолидированный доход Sabre во втором квартале вырос на 1,6% до $1,0 млрд по сравнению с $984,4 млн за аналогичный период годом ранее.

«Sabre – глобальный технологический лидер в области ритейла, дистрибуции и выполнения торговых операций, который управляет торговой площадкой объемом $1,7 триллиона. В основе нашей бизнес-модели лежат долгосрочные контракты, выгодные ставки за пролонгацию 90% объема заемных средств и иные источники дохода, связанные с объемом туристического рынка, который продемонстрировал стабильность в рамках экономических циклов, – отметил Шон Менке (Sean Menke), президент и CEO Sabre. – Я рад сообщить о достойных результатах деятельности, которые были достигнуты благодаря нашей бизнес-модели и новым контрактам. Второй квартал 2019 года стал шестым кварталом подряд, в котором Sabre увеличил свою долю на рынке GDS. В Северной Америке, нашем домашнем регионе, объем бронирований вырос на 8%. Подразделение Airline Solutions продемонстрировало рост коммерческих и операционных доходов по решениям AirVision и AirCentre на 15%. Спрос на наш широкий портфель SaaS продуктов для авиакомпаний продолжает расти в результате активной работы, которую мы проводили в последние два года. Действующие контракты уже обеспечивают 75% текущей выручки Airline Solutions до 2023 года. В Hospitality Solutions мы четвертый квартал подряд превышаем показатели продаж и смогли увеличить выручку на 8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее».

«Мы ускоряем разработку и внедрение инноваций, чтобы дифференцироваться от конкурентов. В том числе за счет запуска Sabre Red 360 и новых решений для работы с гостиничным контентом, которые предлагают намного более широкий выбор вариантов жилья, доступных в нашей GDS благодаря партнерствам с Booking.com и Expedia Affiliate Network, – добавил Шон Менке. – Мы запустили платформу Sabre Virtual Payments, продолжили реализацию инициатив в области NDC, вывели на рынок первую в отрасли цифровую коммерческую платформу Airline Commercial Platform и представили инновационное решение Hospitality Intelligent Retailing Platform, которое открывает новые возможности заработка для отелей. Мы стали первой GDS, реализовавшей полный комплекс решений для поиска и покупки услуг в облаке. Мы продолжаем развивать нашу облачную инфраструктуру, и сегодня более 55% всех операций совершаются с помощью этих технологий. Высокие показатели деятельности во втором квартале, подписание новых контрактов, лидерство в инновациях и прогресс в развитии технологической инфраструктуры позволяют мне с уверенностью улучшить прогноз на полный 2019 год».

Доход от операционной деятельности составил $81,9 млн по сравнению с $138,8 млн во втором квартале 2018 года. Снижение связано с ростом затрат и соответствующим уменьшением объема капитальных расходов на технологии, а также небольшим ростом поощрительных вознаграждений (инсентивов), выплачиваемых подразделением Travel Network, и расходами на приобретение в размере $8,9 млн, что было частично компенсировано стабильным ростом доходов. Изменение в учете издержек на технологии не повлияло на общий уровень затрат на технологии и показатели свободного денежного потока и было обусловлено реализацией ранее объявленной технологической стратегии компании. Она включает миграцию в облако, отказ от мейнфреймов и применение agile методов разработки. Это увеличило расходную часть в общем объеме затрат на технологии.

Чистая прибыль, выплачиваемая владельцам обыкновенных акций, составила $27,8 млн по сравнению $92,2 млн за аналогичный период годом ранее. Разводненная чистая прибыль на акцию, распределяемая между владельцами обыкновенных акций, сократилась с $0,33 (во втором квартале 2018 года) до $0,10. Снижение чистой прибыли для держателей обыкновенных акций было вызвано факторами, повлиявшими на операционный доход, которые описаны выше, а также увеличением налоговой базы на $12,1 млн в связи с неблагоприятным сравнением с показателями льготного периода во втором квартале 2018 года.

Скорректированный показатель EBITDA за вычетом затрат на разработку программного обеспечения, отражающий капитальные затраты и расходы на технологии, составил $211,5 млн против $214,3 млн в аналогичном периоде годом ранее (-1,3%). Снижение связано с небольшим увеличением поощрительных вознаграждений (инсентивов) в подразделении Travel Network и другими транзакционными издержками, что было частично компенсировано стабильным ростом доходов.

Скорректированный показатель консолидированного дохода от производственной деятельности снизился с $172,0 млн (во втором квартале 2018 года) до $127,0 млн. Это обусловлено ростом операционных расходов, связанных с увеличением общих затрат на технологии и небольшим ростом объема поощрительных вознаграждений (инсентивов) в подразделении Travel Network, что было частично компенсировано стабильным ростом доходов.

Скорректированный показатель чистой прибыли от операционной деятельности на одну акцию составил $0,24 против $0,37 во втором квартале 2018 года.

Показатели денежного потока во втором квартале 2019 года (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

Операционный денежный поток составил $105,7 млн (против $146,6 млн). Объем инвестированных средств снизился до $38,3 млн (с $67,2 млн). Объем средств, задействованных в финансировании, вырос до $128,7 млн (против $73,1 млн). Объем капитальных затрат снизился до $29,3 млн (против $67,2 млн).

Свободный денежный поток составил $76,3 млн против $79,5 млн за аналогичный период годом ранее.

Во втором квартале 2019 года Sabre направил $83,8 млн на выплату акционерам, в том числе $38,3 млн в виде ежеквартальных дивидендов и примерно $45,5 млн путем обратного выкупа 2,2 млн акций компании. Всего с начала года компания выкупила 3,7 млн своих акций на общую сумму примерно $77,6 млн.

Достигнутые результаты позволили компании повысить прогноз по основным показателям на полный 2019 год. Общий доход компании: $3,965 - $4,045 млн. Скорректированный показатель чистой прибыли от операционной деятельности на одну акцию: $0,91 - $1,05 (ожидаемый рост на $0,02 по сравнению с предыдущим прогнозом). Показатель свободного денежного потока: ориентировочно $455 млн.



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