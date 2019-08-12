Sabre отчиталась за квартал и улучшила финансовый прогноз на 2019 год

Sabre Corporation объявила финансовые результаты за второй квартал, завершившийся 30 июня 2019 года. Консолидированный доход Sabre во втором квартале вырос на 1,6% до $1,0 млрд по сравнению с $984,4 млн за аналогичный период годом ранее.

«Sabre – глобальный технологический лидер в области ритейла, дистрибуции и выполнения торговых операций, который управляет торговой площадкой объемом $1,7 триллиона. В основе нашей бизнес-модели лежат долгосрочные контракты, выгодные ставки за пролонгацию 90% объема заемных средств и иные источники дохода, связанные с объемом туристического рынка, который продемонстрировал стабильность в рамках экономических циклов, – отметил Шон Менке (Sean Menke), президент и CEO Sabre. – Я рад сообщить о достойных результатах деятельности, которые были достигнуты благодаря нашей бизнес-модели и новым контрактам. Второй квартал 2019 года стал шестым кварталом подряд, в котором Sabre увеличил свою долю на рынке GDS. В Северной Америке, нашем домашнем регионе, объем бронирований вырос на 8%. Подразделение Airline Solutions продемонстрировало рост коммерческих и операционных доходов по решениям AirVision и AirCentre на 15%. Спрос на наш широкий портфель SaaS продуктов для авиакомпаний продолжает расти в результате активной работы, которую мы проводили в последние два года. Действующие контракты уже обеспечивают 75% текущей выручки Airline Solutions до 2023 года. В Hospitality Solutions мы четвертый квартал подряд превышаем показатели продаж и смогли увеличить выручку на 8% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее».

«Мы ускоряем разработку и внедрение инноваций, чтобы дифференцироваться от конкурентов. В том числе за счет запуска Sabre Red 360 и новых решений для работы с гостиничным контентом, которые предлагают намного более широкий выбор вариантов жилья, доступных в нашей GDS благодаря партнерствам с Booking.com и Expedia Affiliate Network, – добавил Шон Менке. – Мы запустили платформу Sabre Virtual Payments, продолжили реализацию инициатив в области NDC, вывели на рынок первую в отрасли цифровую коммерческую платформу Airline Commercial Platform и представили инновационное решение Hospitality Intelligent Retailing Platform, которое открывает новые возможности заработка для отелей. Мы стали первой GDS, реализовавшей полный комплекс решений для поиска и покупки услуг в облаке. Мы продолжаем развивать нашу облачную инфраструктуру, и сегодня более 55% всех операций совершаются с помощью этих технологий. Высокие показатели деятельности во втором квартале, подписание новых контрактов, лидерство в инновациях и прогресс в развитии технологической инфраструктуры позволяют мне с уверенностью улучшить прогноз на полный 2019 год».

Доход от операционной деятельности составил $81,9 млн по сравнению с $138,8 млн во втором квартале 2018 года. Снижение связано с ростом затрат и соответствующим уменьшением объема капитальных расходов на технологии, а также небольшим ростом поощрительных вознаграждений (инсентивов), выплачиваемых подразделением Travel Network, и расходами на приобретение в размере $8,9 млн, что было частично компенсировано стабильным ростом доходов. Изменение в учете издержек на технологии не повлияло на общий уровень затрат на технологии и показатели свободного денежного потока и было обусловлено реализацией ранее объявленной технологической стратегии компании. Она включает миграцию в облако, отказ от мейнфреймов и применение agile методов разработки. Это увеличило расходную часть в общем объеме затрат на технологии.

Чистая прибыль, выплачиваемая владельцам обыкновенных акций, составила $27,8 млн по сравнению $92,2 млн за аналогичный период годом ранее. Разводненная чистая прибыль на акцию, распределяемая между владельцами обыкновенных акций, сократилась с $0,33 (во втором квартале 2018 года) до $0,10. Снижение чистой прибыли для держателей обыкновенных акций было вызвано факторами, повлиявшими на операционный доход, которые описаны выше, а также увеличением налоговой базы на $12,1 млн в связи с неблагоприятным сравнением с показателями льготного периода во втором квартале 2018 года.

Скорректированный показатель EBITDA за вычетом затрат на разработку программного обеспечения, отражающий капитальные затраты и расходы на технологии, составил $211,5 млн против $214,3 млн в аналогичном периоде годом ранее (-1,3%). Снижение связано с небольшим увеличением поощрительных вознаграждений (инсентивов) в подразделении Travel Network и другими транзакционными издержками, что было частично компенсировано стабильным ростом доходов.

Скорректированный показатель консолидированного дохода от производственной деятельности снизился с $172,0 млн (во втором квартале 2018 года) до $127,0 млн. Это обусловлено ростом операционных расходов, связанных с увеличением общих затрат на технологии и небольшим ростом объема поощрительных вознаграждений (инсентивов) в подразделении Travel Network, что было частично компенсировано стабильным ростом доходов.

Скорректированный показатель чистой прибыли от операционной деятельности на одну акцию составил $0,24 против $0,37 во втором квартале 2018 года.

Показатели денежного потока во втором квартале 2019 года (по сравнению с аналогичным периодом 2018 года).

Операционный денежный поток составил $105,7 млн (против $146,6 млн). Объем инвестированных средств снизился до $38,3 млн (с $67,2 млн). Объем средств, задействованных в финансировании, вырос до $128,7 млн (против $73,1 млн). Объем капитальных затрат снизился до $29,3 млн (против $67,2 млн).

Свободный денежный поток составил $76,3 млн против $79,5 млн за аналогичный период годом ранее.

Во втором квартале 2019 года Sabre направил $83,8 млн на выплату акционерам, в том числе $38,3 млн в виде ежеквартальных дивидендов и примерно $45,5 млн путем обратного выкупа 2,2 млн акций компании. Всего с начала года компания выкупила 3,7 млн своих акций на общую сумму примерно $77,6 млн.

Достигнутые результаты позволили компании повысить прогноз по основным показателям на полный 2019 год. Общий доход компании: $3,965 - $4,045 млн. Скорректированный показатель чистой прибыли от операционной деятельности на одну акцию: $0,91 - $1,05 (ожидаемый рост на $0,02 по сравнению с предыдущим прогнозом). Показатель свободного денежного потока: ориентировочно $455 млн.