«Русский стандарт» выпустил обновление интернет-банка

Банк «Русский стандарт» обновил интернет-банк RSB Online для физических лиц. Теперь в нем клиенты смогут узнать о наполнении кассового чека, оплаченного картой.

В новом релизе RSB Online можно детально изучать свои расходы по тем покупкам, которые были оплачены банковской картой в торговой точке: вся онлайн-информация будет полностью соответствовать бумажному чеку, утверждают в банке.

Основа работы нового сервиса – обмен данными между банком «Русский стандарт», Национальной системой платежных карт (НСПК) и операторами фискальных данных (ОФД). Они обрабатываются автоматически. Причем для просмотра электронного чека в интернет-банке не надо предоставлять в торговой точке номер телефона, e-mail или сканировать смартфоном QR-код чека. Программа для нового сервиса банка обеспечивает полную безопасность при ежедневном обмене данными, заверяют в «Русском стандарте». Система привязывает чек к эквайринговому терминалу, расположенному в торговой точке, а затем клиент «Русского стандарта» сможет увидеть наполнение чека в интернет-банке.

Кроме того, в модернизированной версии RSB Online действующим клиентам доступна новая, более удобная форма визуального отображения по кредитам (как полученным в торговых точках, так и кредитов наличными). На главном экране теперь видно, когда и в каком размере нужно внести следующий платеж, при этом учитывается ранее внесенная сумма в текущем расчетном периоде. Благодаря модернизации сервиса на экране детальной информации по кредиту стало отображаться, сколько платежей выплачено, просрочено и осталось у клиента, а также оставшаяся сумма для досрочного погашения.