Лаборатория AV-Test признала Windows Defender лучшим бесплатным антивирусом

Авторитетная организация AV-Test присвоила встроенному антивирусу Microsoft наивысшие оценки по производительности, удобству и надежности защиты. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Microsoft.

Встроенный в Microsoft Windows антивирус – Windows Defender – получил наивысшую оценку в рейтинге независимой организации в области безопасности AV-Test — The Independent IT-Security Institute. Defender стал единственным бесплатным продуктом в рейтинге, получившим отметку «топ-продукт», а также наивысший балл во всех трех категориях: производительность, удобство и надежность защиты.

В рамках тестирования, которое проводилось в мае-июне 2019 г., AV-Test сравнила показатели 20 антивирусов для пользователей домашней версии Windows. Эксперты взяли самые последние версии программ, при этом антивирусам было разрешено в любое время скачивать обновления и обращаться к облачным сервисам. Программные продукты должны были продемонстрировать свои возможности на актуальных задачах в различных вариантах тестирования, используя все компоненты и уровни защиты.

AV-Test оценивала продукты в трех категориях: по влиянию на производительность компьютера, по удобству использования и по надежности защиты. Отметку «топ-продукт» присвоили девяти решениям, а наивысший результат – шесть баллов в каждой из трех категорий – поставили четырем антивирусам, в том числе и Windows Defender.

Результаты предыдущего теста были опубликованы в апреле 2019 г., тогда в рейтинге было 11 «топ-продуктов». Windows Defender также входил в их число, но тогда оценка продукта в категории «производительность» составляла пять с половиной баллов, в новом рейтинге оценка антивируса Microsoft повысилась до максимальных шести баллов.