ЦОДы
Вендоры оборудования не хотят создавать «вечную» технику
Инфраструктура
Как снизить влияние человеческого фактора на ошибки в дата-центрах
Интеграция
Бизнес научили справляться с большими потоками неструктурированных данных

Спецпроекты

Eset зафиксировала кибератаку на посетителей порносайтов

Безопасность Стратегия безопасности Пользователю

Международная антивирусная компания Eset раскрыла новую кибератаку, нацеленную на потребителей «взрослого» контента.

Вредоносное ПО Varenyky может применяться для отправки спама, кражи логинов и паролей, а также для записи экрана пользователей во время просмотра порнографического контента.

Согласно системе телеметрии Eset, первый всплеск активности этого бота произошел в мае 2019 г.

Для проникновения в систему операторы Varenyky используют спам с вложением в виде поддельного счета. Пользователь кликает на документ, после чего шпионское ПО исполняет вредоносный компонент на компьютере жертвы.

Судя по тексту письма, кибератака нацелена на франкоговорящих пользователей — предположительно, ее авторы также свободно говорят по-французски.

Попав в систему, Varenyky запускает Tor для анонимного контакта с С&C-сервером. Затем вредонос ищет в запущенных приложениях и открытых окнах определенные ключевые слова, преимущественно связанные с порнографией. Обнаружив искомое, Varenyky начинает запись экрана, после чего отправляет ее на сервер злоумышленников.

«По нашему мнению, этот спам-бот находится в стадии интенсивной разработки, поскольку с момента первого обнаружения он существенно изменился. Как и всегда, мы рекомендуем пользователям быть аккуратнее при открытии вложений из неизвестных источников, а также позаботиться об обновлении системного и антивирусного ПО», — сказал Алексис Дорэ-Жонка, ведущий исследователь центра исследований и разработки Eset.

Эксперты Eset уже наблюдали вредоносные кампании, нацеленные на потребителей «взрослого» контента, но описанная функциональность может привести к шантажу пользователей в глобальном масштабе. Ведь помимо записи экрана, авторы Varenyky могут идентифицировать пользователей с помощью функции извлечения логинов и паролей из браузеров и почтовых клиентов. Эта информация также передается на C&C-сервер.

Другие материалы рубрики

Найден способ редактировать текст и менять отправителя у чужих сообщений в WhatsApp

Данные о клиентах российских банков продаются от 2 руб. за человека

Названы страны, где у россиян чаще всего крадут банковские карты

«Чипокалипсис» вернулся. Под ударом ПК на процессорах Intel и AMD

Через «дыры» в чипах Qualcomm можно захватить миллионы устройств на Android

Мошенники вытягивают из россиян тысячи долларов с помощью официальной рекламы YouTube

Техника

Обзор МФУ Brother DCP-T510W: печатаем экономно

Лучшие умные часы и браслеты с GPS: выбор ZOOM

Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа

Лучшие 4K-мониторы: выбор ZOOM
Показать еще
Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии