В «Почте Mail.ru» появился сервис для быстрых онлайн-платежей

В сервисе «Почта Mail.ru» появился умный механизм, который определяет, в каких письмах есть счета или другая платежная информация. Все необходимые для оплаты данные теперь видны прямо в списке писем. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Перейти к оплате можно прямо из списка сообщений в одно касание. Еще до открытия письма пользователь видит основную информацию о предстоящей оплате в списке входящих. Сумма, адресат и назначение платежа отображаются в превью письма, там же можно найти и кнопку «оплатить». Благодаря этому у пользователя появляется быстрый доступ к инструментам оплаты. К тому же письма с платежной информацией выделяются на общем фоне.

Штрафы ГИБДД и услуги мобильной связи можно оплачивать прямо из основного интерфейса «Почты». Сервис также работает с проектами Mail.ru: «Облако», «Добро» и «Игры». Оплачивать игровые покупки, переводить средства на благотворительность или покупать дополнительно место в облачном хранилище можно из списка входящих.

При этом у любой компании есть возможность встроить кнопку оплаты в свое письмо. Все письма с кнопками «оплаты» проходят дополнительную проверку безопасности, чтобы исключить фишинг и другие способы обманным путем получить доступ к финансовым данным пользователя.

«Одно из ключевых направлений стратегии "Почты Mail.ru" – создание "полезной" почты, поэтому наш сервис давно перестала быть просто инструментом общения, а стал многофункциональной платформой для решения любых задач – как рабочих, так и личных. С финансовыми вопросами мы сталкиваемся ежедневно, это важная часть нашей жизни, поэтому развитию платежных функций "Почта" уделяет особое внимание. Кроме того, платежные данные – это чувствительная информация, которую можно доверить только проверенным временем, безопасным сервисам, и "Почта Mail.ru" как раз является таким инструментом», – сказал Иван Мыздриков, директор по продукту «Почты Mail.ru».

По данным Mail.ru, письма с квитанциями, счетами, налогами и штрафами 70% пользователей считают самыми важными. Следовательно, такие сообщения должны быть заметными, чтобы у пользователя была возможность произвести оплату на месте. Если речь идет, к примеру, о штрафах ГИБДД, то при ранней оплате автомобилист существенно экономит, получая скидку в половину суммы штрафа.

Совершать платежи в «Почте» можно любыми банковскими картами платежных систем Visa, Mastercard, «Мир». Для частых операций есть возможность привязать карту. Данные карты сохранятся в системе и при следующей оплате будут введены автоматически.

Сервис запущен в десктопной версии, к осени он появится в мобильных приложениях «Почты Mail.ru».

Все платежи Mail.ru проводит самостоятельно через собственную РНКО «Деньги.мэйл.ру». Деньги поступают напрямую на счет получателя, без обращения к посредникам и сторонним сервисам. Финансовые операции и данные пользователей защищены по международным стандартам, отмечают в Mail.ru Group.