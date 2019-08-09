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Райффайзенбанк запустил функцию выставления счета из мобильного приложения

ИТ в банках

Райффайзенбанк объявил о том, что в мобильном приложении банка для малого бизнеса доступна функция формирования и выставления счета. Вскоре сервис станет доступен и в интернет-банке.

Согласно собственным исследованиям банка, сервис выставления счета входит в топ3 самых необходимых возможностей мобильного и интернет-банка по мнению клиентов.

Для формирования счета на оплату нужно выбрать, кому он выставляется, а также оказанные услуги. Есть возможность добавить основание для платежа и оставить комментарий к счету. Сформированный счет можно отправить контрагенту любым удобным способом или сохранить в формате PDF.

«Мы стремимся обеспечить лучший клиентский опыт для малого бизнеса в решении любых финансовых задач, - сказал Денис Скоков, руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка. – Формирование и выставление счета доступно в мобильном банке для бизнеса и на платформе Android, и в iOS».



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