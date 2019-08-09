Lenovo представила серверы ThinkSystem SR635 и SR655 на базе AMD Epyc второго поколения

Lenovo представила однопроцессорные серверы Lenovo ThinkSystem SR635 и SR655.

Представленные модели дополняют широкую линейку серверов Lenovo, они построены на процессорах нового поколения AMD Epyc 7002 Series и предназначены специально для работы с интенсивными и непрерывно растущими рабочими нагрузками. Среди них — системы видеонаблюдения, программно-определяемые системы хранения данных и системы сетевой аналитики, а также виртуализованные среды и периферийные вычисления.

«Стремление помочь заказчикам ускорить интеллектуальную трансформацию оказало влияние на Lenovo, благодаря чему сегодня мы являемся одним из самых быстрорастущих производителей решений для дата-центров в мире, — отметил Дуг Фишер (Doug Fisher), главный операционный директор и старший вице-президент компании Lenovo Data Center Group. — Lenovo расширяет сотрудничество с AMD и анонсирует новые совместно разработанные решения, чтобы помочь нашим заказчикам обрабатывать сложные и интенсивные рабочие нагрузки. Это позволит им достигать большего с меньшими затратами, обеспечивая при этом комплексную безопасность».

Организации постоянно вынуждены искать компромисс между приоритетами бизнеса и ограниченным бюджетом. Новые серверные платформы Lenovo ThinkSystem SR635 и SR655 способны обрабатывать больше рабочих нагрузок на меньшем количестве аппаратного обеспечения, позволяя при этом сократить затраты на лицензирование ПО до 73%, отмечают в Lenovo. Кроме того, заказчики получают возможность снизить совокупную стоимость владения (TCO) до 46%.

По словам представителей Lenovo, серверы ThinkSystem SR635 и SR655 обеспечивают оптимальное сочетание характеристик по сравнению с аналогичными однопроцессорными системами: высокую производительность, низкое время отклика, большее количество ядер на юнит, а также самую большую емкость накопителей NVMe. Помимо этого, новые системы на базе второго поколения AMD Epyc — это надежная основа для построения гиперконвергентной инфраструктуры.

По прогнозу компании IDC, к 2025 г. в мире будет насчитываться 41,6 млрд устройств интернета вещей (IoT), которые будут ежегодно генерировать 79,4 ЗБ данных. В значительной степени этот рост будет обусловлен развитием технологий IoT и систем видеонаблюдения.

Новые решения Lenovo особенно незаменимы в тех случаях, когда большие вычислительные мощности необходимо сосредоточить в ограниченном пространстве, и при этом они должны потреблять как можно меньше электроэнергии, утверждают в Lenovo. В качестве примера можно привести системы видеонаблюдения, которые обеспечивают безопасность на улицах городов, в зданиях и общественном транспорте. Структурам, отвечающим за общественную безопасность, необходимо осуществлять непрерывный мониторинг, с большой точностью выявлять потенциальные угрозы и оперативно реагировать на них.

Lenovo ThinkSystem SR655 в сочетании с программным обеспечением Pivot3 может использоваться как платформа для построения периферийной инфраструктуры видеонаблюдения, способной поддерживать на 33% больше видеокамер на узел5, чем аналогичные решения. Благодаря увеличенной пропускной способности PCIe 4.0, поддерживаемой процессорами AMD Epyc второго поколения, заказчики получают максимальную скорость передачи данных от периферии сети к ядру. А подсистема хранения данных большей емкости позволит операторам быстро запрашивать фрагменты видеозаписей для распознавания и анализа.

Ультраплотные конфигурации дисковой подсистемы на базе NVMe накопителей, доступные в новых серверах Lenovo, дают возможность хранить и обрабатывать большие объемы данных. Новые системы Lenovo поддерживают установку до шести графических процессоров размера single-width (или до трех — размера double-width). В сочетании с новым процессором AMD эти графические процессоры обрабатывают и анализируют видео высокого разрешения гораздо быстрее и эффективнее, помогая специалистам по безопасности лучше выполнять работу.

«Сочетание качества и отказоустойчивости решений Lenovo с высокой производительностью процессоров второго поколения AMD Epyc обеспечивает бесперебойную работу критически важных для бизнеса приложений, — отметил Брюс Майлн (Bruce Milne), вице-президент, директор по маркетингу и генеральный директор Pivot3. — Это очень важно для заказчиков, которые используют решения Pivot3 для обеспечения безопасности аэропортов, зданий, гостиниц и общественного транспорта. В такой инфраструктуре, в первую очередь, важны безопасность, отказоустойчивость и простота управления в сочетании с возможностью быстрого масштабирования при необходимости. AMD и Lenovo предоставляют возможность удовлетворить самые строгие требования наших заказчиков».

В виртуализованных средах часто приходится искать компромисс между максимальной производительностью и безопасностью. В новых серверах Lenovo эта проблема решается благодаря поддержке виртуальных машин на аппаратном уровне, наличию функций шифрования памяти в процессорах AMD Epyc 7002 Series, а также Lenovo ThinkShield. При этом создается дополнительный уровень безопасности для виртуализации, который изолирует угрозы в дата-центре и сводит негативные последствия к минимуму. Кроме того, поскольку шифрование виртуальных машин происходит на аппаратном уровне, а не на уровне программного обеспечения или гипервизора, это не приводит к снижению производительности системы.

Безопасность также имеет первостепенное значение при анализе материалов видеонаблюдения. Новые серверные опции, такие как датчик вскрытия корпуса, помогают обнаруживать и предотвращать случаи взлома системы. Lenovo ThinkSystem SR635 и SR655, поддерживающие до 64 процессорных ядер, позволяют предприятиям разместить на одном физическом сервере гораздо больше виртуальных машин, чем это было возможно раньше. Это помогает оптимально организовать распределенные вычисления и оптимизировать обработку различных рабочих нагрузок.