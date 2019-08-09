Лайфхаки
Как правильно выбрать место для хранения корпоративных данных
ИТ-бизнес
Цифровизации мешает незнание менеджерами основных ИТ-трендов
Цифровые процессы
Как оригинальные картриджи помогают экономить

Спецпроекты

«ЭР-Телеком Холдинг» запустил в Екатеринбурге пилот по переработке электроники

Интеграция Инфраструктура

«ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru») и ППК «Российский экологический оператор» объявляют о старте в Екатеринбурге пилотного проекта по сбору и последующей экологичной переработке устаревшей электроники (Wi-Fi-роутеров и ТВ-приставок).

«Дом.ru» намерен организовать сбор и обмен устаревшего пользовательского оборудования на новые устройства. Новые роутеры, которые оператор предлагает установить пользователям домашнего интернета взамен устаревших, обладают более высокой производительностью и позволяют получить максимальную скорость и качество доступа в сеть.

Cдать старые Wi-Fi-роутеры и ТВ-приставки cможет любой желающий, а не только клиенты компании. При обращении в сервисные центры «Дом.ru», сдавая устаревшую технику, пользователи получат купон на приобретение современного роутера по специальной цене, а также услуги по установке и настройке оборудования.

Партнером по переработке устаревшей электроники выступает «Российский экологический оператор». Компания возьмет на себя вопросы доставки утилизируемого оборудования до территории специализированных заводов, где оно будет переработано и использовано для производства новых товаров.

«Привлечение внимания к вопросам грамотной утилизации твердых «цифровых» отходов будет способствовать улучшению экологической ситуации в российских городах и стимулировать философию ответственного потребления», - сказал заместитель генерального директора ППК РЭО Вячеслав Духин.

По итогам реализации пилотного проекта планируется распространить его на всю территорию страны.

«Мы не хотим просто обменивать старую технику на новую. Наша цель – донести идею значимости вклада каждого человека в экологическое благополучие его семьи и близких. Наш проект – это отличный повод еще раз рассказать горожанам о раздельном сборе мусора и методах его переработки! 17 августа в рамках Дня города в Екатеринбурге на городской праздничной площадке будет работать «ЭКО-Лекторий Дом.ru». Здесь любой желающий сможет сдать устаревшую технику, послушать лекции от ведущих эко-блогеров о минимизации вреда природе, полезных привычках эко-ответственного человека, а также принять участие в эко-квесте. Думаю, что будет интересно и детям, и взрослым. Добро пожаловать!», - отметил Сергей Жевак, директор филиала «Дом.ru» в г. Екатеринбург.

Другие материалы рубрики

Gartner хоронит ЦОДы. Но не все

Россияне научили нейросеть ремонтировать нефтепроводы

Цифровой профиль граждан подешевел в 13 раз, когда его отобрали у «Ростелекома»

CNews выпустил рейтинг облачных сервисов. Рынок бьет рекорды по темпам роста

Бум облаков: Мировой рынок IaaS вырос за год на треть

«Компьюлинк» отлучили от строительства многомиллиардных ЦОДов ФНС. Кто пришел ему на смену

Техника

Как оцифровать старые фотографии в домашних условиях: 3 способа

Лучшие 4K-мониторы: выбор ZOOM

Советы Zoom: как не дать украсть деньги с вашего смартфона

Стиральные машины с сушкой: 7 лучших моделей
Показать еще
Вгляд месяца

Уже сегодня можно перейти на онлайн-контроль бизнеса госорганами

Ольга Макрецкая

директор по учету и финконтролю «Газпром нефти»

Стратегия месяца

Качеством медпомощи по системе ОМС занялся искусственный интеллект

Елена Сучкова

заместитель Председателя ФОМС

Как музеи объединяют классическую живопись и современные медиатехнологии ТАЛМЕР: Как научить бизнес работать не только с очевидными данными Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии