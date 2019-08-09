«ЭР-Телеком Холдинг» запустил в Екатеринбурге пилот по переработке электроники

«ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru») и ППК «Российский экологический оператор» объявляют о старте в Екатеринбурге пилотного проекта по сбору и последующей экологичной переработке устаревшей электроники (Wi-Fi-роутеров и ТВ-приставок).

«Дом.ru» намерен организовать сбор и обмен устаревшего пользовательского оборудования на новые устройства. Новые роутеры, которые оператор предлагает установить пользователям домашнего интернета взамен устаревших, обладают более высокой производительностью и позволяют получить максимальную скорость и качество доступа в сеть.

Cдать старые Wi-Fi-роутеры и ТВ-приставки cможет любой желающий, а не только клиенты компании. При обращении в сервисные центры «Дом.ru», сдавая устаревшую технику, пользователи получат купон на приобретение современного роутера по специальной цене, а также услуги по установке и настройке оборудования.

Партнером по переработке устаревшей электроники выступает «Российский экологический оператор». Компания возьмет на себя вопросы доставки утилизируемого оборудования до территории специализированных заводов, где оно будет переработано и использовано для производства новых товаров.

«Привлечение внимания к вопросам грамотной утилизации твердых «цифровых» отходов будет способствовать улучшению экологической ситуации в российских городах и стимулировать философию ответственного потребления», - сказал заместитель генерального директора ППК РЭО Вячеслав Духин.

По итогам реализации пилотного проекта планируется распространить его на всю территорию страны.

«Мы не хотим просто обменивать старую технику на новую. Наша цель – донести идею значимости вклада каждого человека в экологическое благополучие его семьи и близких. Наш проект – это отличный повод еще раз рассказать горожанам о раздельном сборе мусора и методах его переработки! 17 августа в рамках Дня города в Екатеринбурге на городской праздничной площадке будет работать «ЭКО-Лекторий Дом.ru». Здесь любой желающий сможет сдать устаревшую технику, послушать лекции от ведущих эко-блогеров о минимизации вреда природе, полезных привычках эко-ответственного человека, а также принять участие в эко-квесте. Думаю, что будет интересно и детям, и взрослым. Добро пожаловать!», - отметил Сергей Жевак, директор филиала «Дом.ru» в г. Екатеринбург.