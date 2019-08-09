«Аладдин Р.Д.» и «Такснет» протестировали свои продукты на совместимость

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Такснет», разработчик систем электронного документооборота и сервисов для сдачи отчетности, завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов.

Сертификаты, подписанные по результатам тестирования, подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta с системой электронного документооборота «Транскрипт», программным продуктом для сдачи отчетности «Такснет-референт», сервисом для сдачи отчетности «Декларация.онлайн» и программой для формирования электронной подписи «Криптекс».

В системе «Транскрипт» и программе для формирования электронной подписи «Криптекс» поддерживается аппаратная криптография «Jacarta-2 ГОСТ». Это позволяет обеспечить повышенный уровень безопасности, так как закрытый ключ не покидает устройство.

Пользователи при применении любой совместимой версии СКЗИ «Криптопро CSP» с программным продуктом «Такснет-референт» и сервисом «Декларация.онлайн» могут работать с электронными ключами и смарт-картами Jacarta PKI, Jacarta PRO, Jacarta LT, «Jacarta ГОСТ», «Jacarta-2 ГОСТ», «Jacarta-2 PKI/ГОСТ» и «Jacarta-2 PRO/ГОСТ».